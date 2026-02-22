Speller Spiel in Rehden wird am 2. April nachgeholt

– Foto: SCSV

Der nächste Nachholtermin steht fest: Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus muss am 2. April beim BSV Rehden antreten. Die Partie wird an den Waldsportstätten um 19.30 Uhr angepfiffen.

Ursprünglich sollte der SCSV an diesem Wochenende in Rehden ins Restprogramm der Oberliga starten. Doch wegen der widrigen Witterungsbedingungen konnte die Begegnung nicht ausgetragen werden. Jetzt steht der neue Termin am Gründonnerstag fest.

Bereits länger bekannt ist der Nachholtermin für das Duell beim SV Holthausen Biene. Die Partie, die am zwölften Spieltag Ende Oktober ausgefallen ist, wird schon am 18. März ausgetragen. Das Emslandderby am Biener Busch beginnt um 19.30 Uhr.