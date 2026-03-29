Speller Serie reißt nicht ab

Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt: Oberligist SC Spelle-Venhaus konnte anders als in der Hinrunde seine Negativserie gegen den TSV Wetschen nicht beenden: Am Samstag musste er sich vor 150 Zuschauern mit einem 2:2 (1:1) beim Aufsteiger aus dem Kreis Diepholz begnügen. Der SCSV wartet seit sechs Spielen auf einen Dreier.
Im Oktober hatte er im Heimspiel gegen den TSV noch eine Serie von drei Niederlagen mit einem starken 6:1-Sieg beendet. Auf dem heimischen Kunstrasen hatten die Speller klar dominiert. Auf dem engen und schwer bespielbaren Platz im TSV-Stadion kam es auf andere Tugenden an. „Wetschen hat alles auf dem Platz gelassen und den Punkt verdient“, sagte der Sportliche Leiter des SCSV, Markus Schütte. „Schade. Denn auch ein Speller Sieg wäre möglich gewesen.“ Ein paar Prozente fehlten. Der Gastgeber machte von Beginn an deutlich, dass er den Klassenerhalt noch längst nicht abgeschrieben hat. Die Mannschaft des in der Winterpause gekommenen Trainers Björn Wnuck ging auf dem tiefen Rasen ordentlich zur Sache, kassierte binnen nur drei Minuten drei Gelbe Karten.
Schon in der zehnten Minuten erzielte Lennart Bors die Führung für den Aufsteiger. SCSV-Torwart Mattis Niemann war beim sechsten Saisontreffer des zweitbesten Wetschener Schützen nach einem Konter machtlos. Der Gastgeber verfügte über weitere Möglichkeiten und hätte den Vorsprung ausbauen können.
Spelle fand schwer ins Spiel, sorgte durch Marvin Kehl zumindest für zwei brenzlige Szenen vor dem Tor von TSV-Keeper Jascha Tiemann. Beide Teams setzten zumeist auf lange Bälle. Spielerisch war wenig möglich. „Das war viel Zufall“, erklärte Schütte. Doch in den letzten 15 bis 20 Minuten der ersten Halbzeit waren die Gäste am Drücker.
Bei der Doppelchance von Jan Popov und Tom Winnemöller klärte Tiemann (33.). Artem Popov, der sich mit starken Trainingseindrücken empfohlen hatte, kam zur nächsten Speller Möglichkeit. Doch der Ausgleich gelang erst 120 Sekunden vor dem Pausenpfiff: Kehl traf die Latte des TSV-Gehäuses. Jan Popov versuchte es im Nachschuss und Tom Winnemöller staubte zum 1:1 ab. Sein zwölfter Punktspieltreffer.
Die Schwarz-Weißen machten im zweiten Durchgang da weiter, wo sie aufgehört hatten. Und sie belohnten sich mit der Führung: Nach einer scharfen Hereingabe von Luca Tersteeg traf Felix Golkowski, der damit endlich sein erstes Pflichtspieltor für die Schwarz-Weißen erzielte. „Da hat er einen guten Riecher gehabt“, meinte Schütte.
Doch nach dem 2:1 durfte sich der Gast nur kurz in Sicherheit wiegen. Wetschen warf noch einmal alles nach vorn und kam eine Viertelstunde vor Ende der regulären Spielzeit nach einem Eckball durch Kyrylo Kozin zum Ausgleich. Völlig verdient. Denn der TSV traf zudem noch einmal die Latte des Speller Tores und ein Treffer wurde nach einer knappen Abseitstellung nicht anerkannt.
Donnerstag wieder in den Kreis Diepholz
Bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr bestreitet der SCSV sein nächstes Nachholspiel im Kreis Diepholz. Dann ist Wetschens Nachbar BSV Rehden Gastgeber der Emsländer, die danach eine kurze Osterruhe einlegen. Am Freitag, 10. April, erwarten die Schwarz-Weißen um 19.30 Uhr den SV Meppen II zum Derby im heimischen Getränke Hoffmann Stadion.
TSV Wetschen - SC Spelle-Venhaus 2:2 (1:1)
TSV Wetschen: Tiemann - Heyer, Lohaus, Fehse, Raskopp, Kürble, Kozin, Thiry, Bors (84. Fiedler), Schwierking, Ac (69. Treseler).- Trainer: Björn Wnuck.
SC Spelle-Venhaus: Niemann - Jesgarzewski, Tersteeg, Dosquet, Höpfner (90.+1 Krone)- Jan Popov, Golkowski - Artem Popov (80. Kemna), Kehl, Lenz (65. Meier) - Winnemöller.- Trainer: Henry Hupe.
Auf der Bank: Schulten; Anton Popov, Bußmann, Ahillen, Schepers.
Tore: 1:0 Lennart Bors (10.), 1:1 Tom Winnemöller (43.), 1:2 Felix Golkowski (53.), 2:2 Kyrylo Kozin (75.).
Zuschauer: 150 im TSV-Stadion in Wetschen.
Schiedsrichter: Jannik Weinkauf (VfL Oldenburg/Oldenburg).