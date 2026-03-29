Speller Serie reißt nicht ab 2:2 beim Aufsteiger Wetschen von red · Heute, 08:23 Uhr · 0 Leser

– Foto: SCSV

Die Hoffnung hat sich nicht erfüllt: Oberligist SC Spelle-Venhaus konnte anders als in der Hinrunde seine Negativserie gegen den TSV Wetschen nicht beenden: Am Samstag musste er sich vor 150 Zuschauern mit einem 2:2 (1:1) beim Aufsteiger aus dem Kreis Diepholz begnügen. Der SCSV wartet seit sechs Spielen auf einen Dreier.

Im Oktober hatte er im Heimspiel gegen den TSV noch eine Serie von drei Niederlagen mit einem starken 6:1-Sieg beendet. Auf dem heimischen Kunstrasen hatten die Speller klar dominiert. Auf dem engen und schwer bespielbaren Platz im TSV-Stadion kam es auf andere Tugenden an. „Wetschen hat alles auf dem Platz gelassen und den Punkt verdient“, sagte der Sportliche Leiter des SCSV, Markus Schütte. „Schade. Denn auch ein Speller Sieg wäre möglich gewesen.“ Ein paar Prozente fehlten. Der Gastgeber machte von Beginn an deutlich, dass er den Klassenerhalt noch längst nicht abgeschrieben hat. Die Mannschaft des in der Winterpause gekommenen Trainers Björn Wnuck ging auf dem tiefen Rasen ordentlich zur Sache, kassierte binnen nur drei Minuten drei Gelbe Karten. Schon in der zehnten Minuten erzielte Lennart Bors die Führung für den Aufsteiger. SCSV-Torwart Mattis Niemann war beim sechsten Saisontreffer des zweitbesten Wetschener Schützen nach einem Konter machtlos. Der Gastgeber verfügte über weitere Möglichkeiten und hätte den Vorsprung ausbauen können.

Spelle fand schwer ins Spiel, sorgte durch Marvin Kehl zumindest für zwei brenzlige Szenen vor dem Tor von TSV-Keeper Jascha Tiemann. Beide Teams setzten zumeist auf lange Bälle. Spielerisch war wenig möglich. „Das war viel Zufall“, erklärte Schütte. Doch in den letzten 15 bis 20 Minuten der ersten Halbzeit waren die Gäste am Drücker. Bei der Doppelchance von Jan Popov und Tom Winnemöller klärte Tiemann (33.). Artem Popov, der sich mit starken Trainingseindrücken empfohlen hatte, kam zur nächsten Speller Möglichkeit. Doch der Ausgleich gelang erst 120 Sekunden vor dem Pausenpfiff: Kehl traf die Latte des TSV-Gehäuses. Jan Popov versuchte es im Nachschuss und Tom Winnemöller staubte zum 1:1 ab. Sein zwölfter Punktspieltreffer.