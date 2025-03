Speller Punktgewinn im Schlager beim BSV Rehden

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat im Nachholspiel vor rund 200 Zuschauern beim BSV Rehden einen Punkt geholt. Der Gastgeber bleibt zwar auch im 16. Duell in Folge ungeschlagen, kann die Emsländer aber nach dem 0:0 in der Tabelle nicht überholen.

Spelles Trainer Tobias Harink wechselte die Startelf im Vergleich zum Spiel gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder (0:1) am vergangenen Wochenende auf fünf Positionen: Leon Dosquet, Jost Krone, Marvin Kehl, Tom Winnemöller und Steffen Schepers kamen für Elias Strotmann, Jan-Hubert Elpermann und Jan Popov, die zunächst auf der Bank Platz nahmen, sowie den gesperrten Mannschaftskapitän Torben Stegemann und den privat verhinderten Jan-Luca Ahillen.

Schon in der Anfangsphase mussten die Emsländer erneut umstellen: Jannik Landwehr verließ den Platz mit einer Wadenverletzung. Dafür kam Jan-Hubert Elpermann und übernahm die Sechser-Position zentral vor der Abwehr. Elpermann hatte gegen Egestorf-Langreder sein Comeback in der Startformation gefeiert. Der dynamische Abwehrspieler sollte sich am Mittwoch nicht so lange zum Einsatz kommen. Doch die Verletzung von Landwehr warf die Speller Planung über den Haufen.