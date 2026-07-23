Speller Powerplay: 5:1 gegen den Westfalenligisten GW Nottuln

– Foto: Uli Mentrup / SC Spelle-Venhau

Powerplay von Beginn an: Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus setzte sich im vorletzten Test der Sommerpause am Mittwochabend 5:1 (4:1) gegen den Westfalenligisten GW Nottuln durch. Ein erfrischender Auftritt der Emsländer, der deutlich macht, wie umkämpft die Plätze in der Startelf bei der ersten Pflichtaufgabe sind. Der aber auch auf eine interessante Saison hoffen lässt.

Dabei fehlten beim SCSV noch fünf Spieler: Jan Luca Ahillen, Luca Tersteeg, Niklas Oswald, Marvin Kehl und Matteo Echelmeyer. Spelle ließ den Gästen kaum Luft zum Durchatmen, setzte ihn vom Anpfiff an permanent unter Druck. Die Schwarz-Weißen attackierten schon am gegnerischen Strafraum und hatten bereits in der dritten Minute die erste Möglichkeit, der etliche weitere folgten. Doch der Ball von Janik Jesgarzewski landete auf der Latte des Nottulner Tores. Der Kapitän interpretierte seine Rolle ausgesprochen offensiv.

Nottuln kam danach einmal nach vorn. Doch Torwart Bernd Lichtenstein hatte keine Mühe. Ärgerlich war der Anschlusstreffer der Gäste. Jemaine Jeyanthira hatte auf der linken Seite reichlich Platz und schloss im Speller Strafraum eiskalt ab.

Das 1:0 durch Adrian Lenz resultierte aus einem Patzer der Gäste-Hintermannschaft. Der Torschütze schob den Ball von der Strafraumgrenze ins Netz. Überhaupt sprühte Lenz vor Einsatzfreude. Gleich zwei Balleroberungen mit rasanter Grätsche fielen auch den Zuschauern auf. Steffen Schepers, der dieses Mal nicht auf der Außenbahn, sondern vorn im Zentrum spielte, traf mit einem satten Schuss zum 2:0.

Der Tabellensiebte der Westfalenliga kam fortan einige Male nach vorn, doch wirklich gefährlich wurde es vor der Pause nicht mehr. So gelang dem Team aus der 20.000-Einwohner-Kommune im Landkreis Coesfeld keine Überraschung, wie etwa in den Tests gegen die Oberligisten Westfalia Kinderhaus (2:2) oder beim TuS Hiltrup (2:0). Die an Gegentoren gemessen viertbesten Abwehr der vergangenen Saison lag zur Pause 1:4 zurück.

Benjamin Evers erzielte mit seinem zweiten Treffer für den SCSV das 3:1. Vorher konnte sich GW-Keeper Julian Jaworek noch gegen den Speller auszeichnen. Er wehrte dessen Schuss aus einer schnellen Drehung mit tollem Reflex ab. Machtlos war er auch beim erneuten Treffer von Adrian Lenz nach Vorarbeit von Artem Popov. Lenz schoss sein viertes Tor in der Vorbereitung.

Zur Pause wechselte SCSV-Coach Henry Hupe gleich neunmal: Nur die Mittelfeldspieler Anton Popov und Felix Golkowski blieben auf dem Platz. Spelle dominierte weiter, aber Nottuln wirkte besser sortiert. Tom Winnemöller erhöhte nach einer knappen Stunde nach Vorarbeit des meist weit in der gegnerischen Hälfte agierenden Tjark Höpfner.

Doch der sechste Treffer wollte nicht fallen. Den Volley-Kracher von Steffen Wranik wehrte der Torwart ab. Nach Schuss von Winnemöller wurde der Ball zur Ecke geblockt. Einmal wurde auch Spelles Keeper Alex Moll gefordert. Nach einer Ecke klärte er vor Jan-Luca Gehling.

Letzter Test am Samstag gegen RW Maaslingen

Am Samstag erwartet der SCSV den westfälischen Oberliga-Aufsteiger SC RW Maaslingen um 14 Uhr im heimischen Getränke Hoffmann Stadion zum achten und letzten Testspiel der Sommervorbereitung. Acht Tage später (Sonntag, 2. August, 15 Uhr) empfangen die Emsländer den Heeslinger SC zur ersten Pflichtspielaufgabe der neuen Saison im Viertelfinale des Niedersachsenpokals.