Speller Partystimmung nach dem Dreier in Braunschweig "Das hat uns richtig gutgetan"

Partystimmung bei der Oberliga-Fußballern des SC Spelle-Venhaus nach dem 3:1-Auftaktsieg bei Eintracht Braunschweig II. „Die Jungs haben noch Spaß“, lachte Trainer Henry Hupe nach seinem ersten Pflichtspielerfolg vor der Rückfahrt über rund 250 Kilometer ins Emsland.

Nach Siegen können die Bus-Touren bekanntlich gar nicht lange genug dauern. Vor der Abfahrt aus Braunschweig dröhnte die Musik noch aus dem Lautsprecher. „Die Jungs haben es sehr verdient“, bekannte Hupe, der angekündigt hatte, dass die Mannschaft zum Punktspielstart voll da sein werde. Die Freude und auch die Erleichterung nach der Vorbereitung mit nur einem Sieg im fünften und letzten Test war groß. In Braunschweig waren die Speller von Beginn an gut dabei, ließen kaum etwas zu. Doch dann wieder ein Rückschlag: Basim El-Haj ging nach einem Zweikampf mit SCSV-Routinier Jan-Hubert Elpermann zu Boden. Der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Elpermann beteuerte, der Elfer sei unberechtigt. „Ich glaube Hubi. Wenn er sagt, da war nichts, dann war das nichts. Aber auch aus unserer Perspektive sah es ein bisschen unglücklich aus“, erklärte Hupe. So sah es offenbar auch der Unparteiische. „Aber es war ein Elfmeter, den man nicht geben muss“, betonte der SCSV-Trainer.

Und dann war Torwart Mattis Niemann beim Schuss von Jona Renner noch am Ball, konnte das Leder aber nicht neben das Tor lenken. Nach einer halben Stunde „war Braunschweig gefühlt das zweite Mal gefährlich vor unserem Tor“, meinte Hupe. Dann habe der SCSV eine richtig gute Reaktion gezeigt - wie schon nach dem Rückstand beim Pokalspiel in Heeslingen. Beim HSC machten die Schwarz-Weißen zweimal einen Rückstand wett, verloren aber das Elfmeterschießen. Bei Braunschweigs Talentschmiede glich Winnemöller nur drei Minuten nach dem 0:1 aus. „Wir sind direkt zurückgekommen. Das hat uns richtig gutgetan“, erkannte der SCSV-Coach. In der zweiten Halbzeit sicherte sich sein Team mit dem zweiten Treffer von Winnemöller und dem von hinten nach vorne gut herausgespielten Tor von Steffen Wranik „den hochverdienten Sieg“.