Speller Oberliga-Team verstärkt die Zusammenarbeit mit der U19 von red · Heute, 10:50 Uhr · 0 Leser

Das Foto zeigt (hinten v.l.) Nils Boyer (Trainer U19 ), Henry Hupe (Trainer Oberliga-Team), Jano Midden, Noah Holtel, Lennox Meemann, Markus Holtel (Sportlicher Leiter U19) sowie (vorne v.l.) Philipp Moß, Ben Nähring, Matteo Echelmeyer und Jannik Schöttmer. – Foto: SCSV

Es gehört zur Philosophie der Fußballer des SC Spelle-Venhaus in erster Linie auf Spieler aus der Region und möglichst auf Eigengewächse zu setzen. Das wird sich in Zukunft nicht ändern. Im Gegenteil: Das Oberliga-Team wird noch enger mit der U19 und der U23 zusammenarbeiten. Fünf Talente aus der A-Jugend sind derzeit eingebunden. Zudem zählt mit Matteo Echelmeyer 18-Jähriger schon fest zum Kader der Ersten.

„Wir sind sehr froh, dass so viele talentierte Fußballer in der A-Jugend und auch in der U23 spielen“, erklärt der Sportliche Leiter Tobias Harink. Der Verein will sie auf jeden Fall fördern. Deswegen nähmen sie auch am Training teil und seien in Testspiele des Oberligateams eingebunden. Das zeichne den SCSV aus, sagt Harink, der über jahrelange Erfahrung bei der Nachwuchsarbeit von Preußen Münster verfügt. Im Laufe der Hinrunde oder auch in Testspielen haben aus der U19 vor allem Philipp Moss und Ben Nähring beim Oberliga-Team mitgemacht. Auch Noah Holtel war häufiger dabei. Seit ein paar Wochen mischen mit Lennox Meemann und Jano Midden auch zwei Spieler des jüngeren Jahrgangs mit. „Alle haben es richtig gut gemacht“, meint Harink, der darauf hinweist, dass mit dem offensiven Mittelfeldspieler Matteo Echelmeyer ein weiteres Talent der Schwarz-Weißen schon zum Kader von Oberliga-Coach Henry Hupe zählt.

Moss ist ein spielstarker Sechser, der viele Bälle fordert, ehrgeizig und gibt immer Vollgas. Der Kapitän der U19 tritt auch bei der ersten Mannschaft unbekümmert auf. Der flexible Offensivfußballer Nähring spielt frech und mutig, hat auch schon für das Oberliga-Team getroffen. Er geht in die gefährlichen Räume, spielt aber auch gegen den Ball intensiv. Holtel ist ein zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger, der auch körperlich einiges mitbringt. Zudem hat er Qualitäten im Spielaufbau und einen starken linken Fuß. Meemann ist auf der Sechser-Position viel unterwegs, fordert die Bälle und spielt sehr intensiv. Midden bringt als Außenverteidiger viele Stärken mit, die auf der Position wichtig sind. Er gilt als körperlich, athletisch und fußballerisch gut. In der vergangenen Saison hat bereits der offensive Außenbahnspieler Jannik Schöttmer Erfahrung beim Herrenteam gesammelt. „Man erkennt insgesamt, welche Qualität die U19, die in die Niedersachsenliga aufgestiegen ist, dieses Jahr hat. Darauf kann der Verein stolz sein. Daran haben viele Personen mitgewirkt“, sagt Harink. Wichtig sei, dass die jungen Spieler erst einmal den Sprung in den Herrenbereich schaffen. „Da ist die U23 oft der richtige Schritt. Für die haben Holtel, Nähring und Moss in der neuen Saison bereits zugesagt. „Wir haben schon die Fantasie, dass es Spieler sind, die perspektivisch auch für die erste Mannschaft interessant sein können“, betont Harink. Den Weg dorthin haben etliche Akteure aus dem aktuellen Oberliga-Kader aufgezeigt, wie etwa die Brüder Artem, Anton und Jan Popov, Adrian Lenz, Tom Winnemöller, Mattis Niemann oder Steffen Wranik. „Unser Ziel ist es, so schnell wie möglich den nächsten Spieler aus der eigenen Jugend integrieren zu können.“