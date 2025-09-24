Speller Oberliga-Fußballer am Kirmes-Wochenende spielfrei

Die ursprünglich für den 3. Oktober geplante Oberliga-Partie des SC Spelle-Venhaus gegen Aufsteiger TSV Wetschen im Getränke Hoffmann Stadion fällt aus. Denn der Gast ist noch im Niedersachsenpokal vertreten.

Der TSV Wetschen, der sich im Achtelfinale nach Elfmeterschießen beim Landesligisten SV Bevern durchsetzte, muss im Viertelfinale am 5. Oktober beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder antreten. Nachgeholt wird die Partie des SCSV gegen den TSV am Samstag, 13. Dezember, um 14 Uhr. Damit gehen die Emsländer eine Woche später als ursprünglich geplant in die Winterpause, die wahrscheinlich am 21./22. Februar 2026 endet. Dann muss die Mannschaft von Trainer Henry Hupe beim Wetschener Nachbarn BSV Rehden antreten.

Wegen der Spielverlegung warten auf Spelle aktuell zwei Auswärtsaufgaben: am Sonntag um 15 Uhr beim FC Verden 04 sowie am Freitag, 10. Oktober um 19.30 Uhr beim SV Meppen II. Für Anfang Oktober haben die Schwarz-Weißen keinen Test geplant. Am Kirmes-Wochenende ist frei.