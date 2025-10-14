Speller Heimspiel gegen TSV Wetschen am 30. Oktober neu angesetzt

Geänderter Termin für den Fußball-Oberligisten SC Spelle-Venhaus: Das Heimspiel gegen den Aufsteiger TSV Wetschen findet am 30. Oktober um 20 Uhr im Getränke Hoffmann Stadion statt.

Ursprünglich sollte das Punktspiel gegen den Club aus der Samtgemeinde Rehden schon am 3. Oktober stattfinden. Da der TSV allerdings zwei Tage später im NFV-Pokal beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder gefordert war (8:9-Niederlage nach Elfmeterschießen), wurde das Punktspiel zunächst für den 13. Dezember angesetzt. Damit wäre die Winterpause für den SCSV um eine Woche verkürzt worden.

Jetzt haben sich beide Vereine verständigt, dass das Duell am Donnerstag, 30. Oktober, um 20 Uhr angepfiffen wird. Am Sonntag, 2. November, erwartet der SCSV um 14 Uhr den SV Wilhelmshaven.