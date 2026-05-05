Speller Heimfinale gegen Hildesheim Samstag schon um 16 Uhr

– Foto: Uli Mentrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus erwartet VfV Borussia 06 Hildesheim am Samstag bereits um 16 Uhr zum letzten Heimspiel der Saison 2025/26 im Getränke Hoffmann Stadion. Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei.

Der SCSV bedankt sich damit am Samstag bei allen Zuschauern für die gute Unterstützung während der gesamten Saison. Und zudem beim Fanclub, der die Oberliga-Mannschaft der Schwarz-Weißen lautstark anfeuert.

Die Partie gegen Hildesheim sollte ursprünglich um 17 Uhr angepfiffen werden. Anfang dieser Woche haben sich beide Mannschaften darauf verständigt, dass der Anstoß bereits eine Stunde früher erfolgt.