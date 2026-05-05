Speller Heimfinale gegen Hildesheim Samstag schon um 16 Uhr

Oberligist SC Spelle-Venhaus erwartet VfV Borussia 06 Hildesheim am Samstag bereits um 16 Uhr zum letzten Heimspiel der Saison 2025/26 im Getränke Hoffmann Stadion. Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei.
Der SCSV bedankt sich damit am Samstag bei allen Zuschauern für die gute Unterstützung während der gesamten Saison. Und zudem beim Fanclub, der die Oberliga-Mannschaft der Schwarz-Weißen lautstark anfeuert.
Die Partie gegen Hildesheim sollte ursprünglich um 17 Uhr angepfiffen werden. Anfang dieser Woche haben sich beide Mannschaften darauf verständigt, dass der Anstoß bereits eine Stunde früher erfolgt.
Der Gast belegt aktuell mit 46 Punkten den fünften Tabellenplatz. Er muss noch vier Partien austragen. Am Mittwoch um 19 Uhr ist er gegen Aufsteiger TSV Wetschen gefordert. Nach der Partie am Samstag beim SCSV folgen noch die Duelle beim BSV Rehden (13.5., 19.30 Uhr) und gegen den Lüneburger SK Hansa (17.5, 15.00 Uhr).
Der SCSV muss am letzten Spieltag am 17. Mai beim Heeslinger SC auflaufen. Der HSC ist mit 53 Zählern ärgster Verfolger von Spitzenreiter Atlas Delmenhorst, der bei einem mehr ausgetragenen Spiel sieben Punkte Vorsprung hat. Am 20. Mai erwartet der SC Spelle-Venhaus um 18.30 Uhr den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum Freundschaftsspiel.