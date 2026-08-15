Speller Effektivität vor der Pause

– Foto: Uli Mentrup

Es läuft beim SC Spelle-Venhaus: Der emsländische Fußball-Oberligist erwies sich vor der Pause als Meister der Effektivität und setzte sich auch im zweiten Punktspiel durch: Der SCSV gewann am Freitagabend unter Flutlicht vor 750 Zuschauern bei BW Lohne mit 3:1 (2:0).

Der SCSV kam nicht so gefährlich vor das gegnerische Gehäuse wie in den vergangenen beiden Partien. Der Ex-Speller Christian Düker kümmerte sich im Zentrum der Lohner Dreierkette intensiv um Mittelstürmer Tom Winnemöller. Daniel Benke und der ehemalige Meppener Leo Bredol schenkten sich nichts. Aber auch die Gäste-Defensive ließ nichts anbrennen.

Spelles Trainer Henry Hupe setzte in Lohne auf genau die Startformation, die er auch beim 5:0 gegen Hildesheim auf den Platz geschickt hatte. Im Heinz-Dettmer-Stadion neutralisierten sich beide Mannschaften fast eine halbe Stunde lang. Bis zur ersten Trinkpause sahen die Zuschauer keine einzige Torchance.

Die Erfrischungspause belebte zumindest den Offensivgeist der Teams: Wie aus dem Nichts die erste Möglichkeit für den Gastgeber: Nico Eggemann zog wuchtig von der rechten Seite ab. Das abgefälschte Leder klatschte an den Pfosten des Speller Gehäuses. Glück für den Gast.

Dann kamen die Minuten der Speller Doppelpacker vom Hildesheim-Spiel. Nach einer Flanke von der linken Seite wehrte Lohnes Keeper Jakob Sieve ab. Aber der Ball landete genau vor den Füßen von Benjamin Evers. Der Mittelfeldspieler ließ sich diese Möglichkeit nicht entgehen und schoss seinen dritten Saisontreffer. Es war die erste Speller Torchance.

Der zweite Treffer resultierte aus der zweiten Chance: Benke knallte den Ball an den Pfosten. Vom Rücken des Torwarts prallte die Kugel direkt vor die Füße von Tom Winnemöller, der ebenfalls sein drittes Saisontor erzielte. Effektiver hätte der SCSV nicht sein können.

Der Vorsprung beflügelte die Schwarz-Weißen, die mehrere gute Szenen vor dem Lohner Tor hatten. Felix Golkowski zwang Sieve zu einer starken Parade. Der Gastgeber verfügte bis zur Pause noch über eine Möglichkeit. Der Rückstand zeigte offensichtlich Wirkung.

Die zweite Halbzeit begann turbulent mit Vorteil Lohne. Nach einem Foul von Max Meier gegen Felix Oevermann, der sich mit Ball vom Tor weg orientierte, gab es Strafstoß gegen den SCSV. Anders als gegen Hildesheim musste sich Torwart Mattis Niemann geschlagen geben: Nico Thoben verwandelte sicher in die linke Ecke aus seiner Sicht.

Spelle wackelte in der Folgezeit. Doch der gerade eingewechselte Marvin Kehl, der den Angriff selbst einleitete, kam nach Stafette über Benke und Höpfner selbst wieder an den Ball, und beförderte ihn ins obere linke Eck. Das 3:1 sorgte wieder für Sicherheit.

Dienstag Test gegen den VfL Osnabrück

Bereits am Dienstag steht das nächste Spiel auf dem Speller Programm: Der Oberligist tritt um 19 Uhr im heimischen Getränke Hoffmann Stadion zum Test gegen den Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück an. Die Eintrittspreise: Für Erwachsene 8 Euro, für Dauerkarten-Inhaber, Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 5 Euro. Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt.

Zum nächsten Punktspiel erwartet der SCSV am Sonntag, 23. August, um 15 Uhr den BSV Rehden. Die Rehdener haben am ersten Spieltag 0:0 beim TuS Bersenbrück gespielt. Am Samstag um 14 Uhr erwarten sie den 1. FC Germania Egestorf-Langreder.

BW Lohne - SC Spelle-Venhaus 1:3 (0:2)

BW Lohne: J. Sieve - Pölking, Düker (81. Eilers), Bredol (30. Oevermann) - Westendorf - Eggimann, Thoben (71. Kolhoff), Thöle (63. Wengerowski), Neziri (75. P. Sieve) - Tönnies, Völkerding.- Trainer: Hammad El-Arab.

SC Spelle-Venhaus: Niemann - Höpfner (88. Pauli), Jesgarzewski, Klöpper, Meier - Anton Popov (75. Ahillen) - Golkowski, Evers - Benke (79. Schepers), Winnemöller (75. Artem Popov), Jan Popov (57. Kehl).-Trainer: Henry Hupe.

Auf der Bank: Moll; Krone, Dosquet, Wulkotte, Echelmeyer.