Speller Crowdfunding-Aktion für zweiten Kunstrasenplatz

SCSV-Vorsitzender Thomas Sielker vor der Baustelle des neuen Kunstrasenplatzes. – Foto: Uli Mentrup

„Die Finanzierung des Projekts Kunstrasen ist mit knapp einer Million Euro die bisher größte Investition innerhalb unseres Vereins“, betont der Vorstand des SC Spelle-Venhaus. Trotz enormer Unterstützung müssen durch eine Crowdfunding-Aktion 80.000 Euro eingesammelt werden. Verantwortlich hierfür sind die einzelnen Fußballteams. „Wir sind sicher, dass das bei über 40 aktiven Mannschaften klappen wird“, erklärt die Vereinsführung.

Das Konzept der Aktion ist ebenso einfach wie charmant: Jeder Unterstützer kann für 25 Euro einen symbolischen Quadratmeter Kunstrasen erwerben. Als Dankeschön wird der Name des Spenders auf einer großen Werbetafel direkt am neuen Kunstrasenplatz verewigt. Selbstverständlich können auch mehrere Quadratmeter gekauft werden. Ziel ist es, dass jede Fußballmannschaft des SCSV rund 2.000 Euro einsammelt – etwa über Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde, Förderer und Fans.

Die Teilnahme ist unkompliziert: QR-Code scannen und per PayPal, Banking-App oder klassischer Überweisung für einen oder auch mehr Quadratmeter Kunstrasen spenden. Der Name jedes Käufers erscheint automatisch auf der Werbetafel am Platz. Der SC Spelle-Venhaus hofft auf breite Unterstützung und ruft insbesondere die Mannschaften dazu auf, kräftig die Werbetrommel zu rühren. „Helft mit, eure eigene Infrastruktur für den Spiel- und Trainingsbetrieb zu sichern“, appelliert der Vorstand.