Speller Clou! Drei Spieler bleiben

– Foto: Uli Mentrup

Das Signal ist nicht zu übersehen: Der SC Spelle-Venhaus geht seinen Weg unbeirrt weiter. Kapitän Janik Jesgarzewski sowie die ebenfalls zum Mannschaftsrat zählenden Jan-Luca Ahillen und Felix Golkowski haben dem emsländischen Fußball-Oberligisten frühzeitig die Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. „Die Jungs sind wichtig für die Mannschaft und für den Verein“, stellt der Sportliche Leiter Markus Schütte fest.

Nur vier Wochen nach der Vertragsverlängerung von Trainer Henry Hupe laufen die Planungen für die nächste Serie beim SCSV schon im November auf Hochtouren. „Wir haben mit jedem Spieler mindestens einmal gesprochen und bekommen sehr positive Rückmeldungen“, verweist der Sportliche Leiter Tobias Harink auf mögliche weitere Zusagen in nächster Zeit. Jesgarzewski, Ahillen und Golkowski fiel die Zusage für eine weitere Serie bei den Schwarz-Weißen leicht. „Ich fühle mich hier wohl. Ich bekomme eine riesen Wertschätzung im Verein, vom Trainerteam und in der Mannschaft. Da musste ich nicht lange überlegen“, sagte der Kapitän. Ahillen verweist auf die positive Entwicklung beim SCSV: „Wir haben uns bewusst entschieden, den Schritt früh zu machen. Auch um zu zeigen, dass wir hinter dem Projekt hier stehen, dass wir uns damit identifizieren.“

Golkowski, der erst vor einem halben Jahr vom SV Meppen zum SCSV gekommen ist, klingt begeistert: „Mannschaft, Trainerteam und Umfeld gefallen mir super. Es war alles so wie ich es mir vorgestellt habe - oder noch besser. Wir haben hier beste Voraussetzungen, um mittelfristig was richtig Gutes zu entwickeln. Davon möchte ich nicht nur Teil sein, sondern aktiv mitwirken.“ Der 21-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat 14 Pflichtspiele für den SCSV absolviert. Der Student ist mit der U19 des NLZ Emsland in die Bundesliga aufgestiegen und hat in der Meppener Ersten 15 Partien in der Regionalliga bestritten.