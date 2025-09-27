– Foto: SCSV

Speller Botschaft vor dem Spiel in Verden Wir müssen weiter hart arbeiten Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. FC Verden

Die Freude beim Oberligisten SC Spelle-Venhaus nach dem Derbysieg gegen den TuS Bersenbrück war groß. Die Mannschaft ist mit einem guten Gefühl in die Woche gestartet. „Aber wir müssen weiter fleißig arbeiten“, lautete bei der Einheit am Dienstag die Botschaft von Trainer Henry Hupe. Denn am Sonntag ab 15 Uhr wartet mit dem FC Verden 04 der nächste starke Gegner auf die Schwarz-Weißen, die ihre Serien fortsetzen wollen.

Dass die Laune am vergangenen Sonntag nach dem 4:2-Erfolg gegen Bersenbrück sehr gut war, blieb unverkennbar. „Wenn du zu Hause einen Derbysieg holst, dann ist die Stimmung immer gut“, weiß Hupe. Doch sein Team verbuchte nicht nur den ersten Heim-Dreier dieser Saison, sondern gefiel auch mit einer leidenschaftlichen Vorstellung, also „mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben“. Morgen, 15:00 Uhr FC Verden 04 FC Verden SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. 15:00 PUSH

Hupe und seine Fußballer wollen sich jetzt allerdings nicht auf der Guten-Laune-Welle ausruhen. Sie haben in der Woche gut gearbeitet, um sich in Verden möglichst wieder mit einem Dreier zu belohnen. Grundlage sollen hohe Intensität, Aggressivität und viel Power sein. Dass nur fünf Schützen für die 14 Speller Treffer verantwortlich zeichnen, hat für den Trainer nur statistischen Wert: „Uns ist grundsätzlich egal, wer die Tore schießt. Daran ist auch nicht immer nur der Schütze beteiligt. Wichtig ist, dass wir es als Team gemeinsam schaffen, Tore zu erzielen und Gegentore zu verhindern. Das gelingt uns ganz gut.“