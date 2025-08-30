– Foto: SCSV

Speller 2:2 in einem aufregenden und intensiven Duell mit Rehden

Im Flutlichtspiel am Freitagabend schenkten sich beide Mannschaften nichts. Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus und BSV Rehden trennten sich nach einer intensiven und aufregenden Partie vor 446 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion 2:2 (1:1). Beide Teams beendeten die Begegnung mit zehn Spielern.

Der SCSV erwischte einen Traum-Start. Nach nicht einmal 100 Sekunden führten die Emsländer. Nach einem Pass in den Strafraum behauptete sich Elias Strotmann und schob das Leder vorbei an Torwart Daniel Banfalvi ins Netz. Um den Schützen, der seinen ersten Saisontreffer erzielte, bildete sich eine Jubeltraube. In den vorherigen drei Punktspielen war Strotmann nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Am Flutlicht-Freitag stand er erstmals in der Start-Elf für Tom Winnemöller, der schon drei Punktspieltore verbucht hat. Der 23-Jährige, der leicht angeschlagen war, konnte aus beruflichen Gründen nicht pünktlich zum Spiel kommen, und musste auf der Bank Platz nehmen. Jan Popov kehrte nach dem Ablauf seiner Gelbrot-Sperre wieder ins Team zurück. Er übernahm den Part von Jan-Hubert Elpermann, der beim 2:0 bei Lupo Martini Wolfsburg die Rote Karte gesehen hatte.

Die Rehdener, die erst eins ihrer vier bisherigen Pflichtspiele gewonnen hatten, zeigten sich nach dem Rückstand nicht geschockt. Die Mannschaft von Kristian Arambasic attackierte wütend. Sie wollte Wiedergutmachung für den mäßigen Start. Spelle geriet unter Druck. Der Gastgeber brauchte einige Zeit, bis er sich wieder Entlastung verschaffte. Einige Male fehlten im Mittelfeld die Anspielstationen. Doch Mitte der ersten Halbzeit war er wieder besser im Spiel. Und hatte nach einer halben Stunde zwei gute Möglichkeiten. Rehden klärte beim ersten SCSV-Schuss, beim zweiten „Hammer“ von Felix Golkowski war eine Glanztat von Banfalvi nötig, um das 0:2 zu verhindern.