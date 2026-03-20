Spelle will Wiedergutmachung nach klarem Hinspielverlust

– Foto: Reinhard Rehkamp

Am 23. Spieltag der Oberliga Niedersachsen trifft der SC Spelle-Venhaus auf den FC Verden 04. Nach einem deutlichen 0:4 im Hinspiel will der SCSV im heimischen Stadion Punkte gutmachen und den Anschluss an die Spitzengruppe verteidigen.

Der FC Verden 04 belegt mit 23 Punkten aus 19 Spielen Rang zwölf. Nach der Punkteteilung gegen Lupo Martini Wolfsburg am vergangenen Spieltag tritt die Mannschaft erneut auswärts an und sucht weitere Zähler, um sich vom Tabellenkeller abzusetzen.

Der SC Spelle-Venhaus liegt mit 33 Punkten aus 21 Spielen auf Rang fünf und kämpft weiterhin um die Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Trotz des Rückschlags im Hinspiel gegen Verden haben die Emsländer noch alle Chancen, die Saison in der Spitzengruppe abzuschließen.

Hinspiel als Maßstab

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison endete deutlich zugunsten von Verden. Austermann (13.), Eggert (27.), Sakinc (35.) und Freiberg (62.) trafen beim 4:0-Auswärtserfolg gegen Spelle. Die Niederlage verdeutlichte Defizite im Speller Offensivspiel und die Effizienz der Verdener Offensivreihe.

Für den SCSV bietet das Rückspiel die Gelegenheit, diese Partie sportlich zu korrigieren.

Formkurve und Motivation

Spelle ging am vergangenen Spieltag beim 2:2 in Bersenbrück als Punkteteiler vom Platz. Die Mannschaft zeigte dabei Ansätze der Stabilität, will nun aber wieder voll punkten, um den Rückstand auf die vorderen Plätze nicht weiter anwachsen zu lassen.

Verden konnte zuletzt beim 1:1 gegen Lupo Martini Wolfsburg ebenfalls nur einen Punkt verbuchen. Die Gäste werden versuchen, auswärts erneut die Defensive zu stabilisieren und bei Ballbesitz Nadelstiche zu setzen.

Bedeutung für den Saisonverlauf

Für Spelle hat die Partie Signalwirkung: Ein Sieg gegen Verden könnte den Anschluss an die Spitzengruppe festigen und das Selbstvertrauen nach dem Hinspieldebakel stärken. Für Verden geht es um die Festigung des Mittelfeldplatzes und die Vermeidung eines Rückfalls auf die Abstiegsränge.