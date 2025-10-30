– Foto: Uli Mentrup

Spelle will gegen Wetschen die nervige Serie beenden

Doppelbelastung zum langen Wochenende im heimischen Getränke Hoffmann Stadion: Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus tritt am Donnerstag um 20 Uhr gegen den TSV Wetschen an. Am Sonntag um 14 Uhr folgt die Partie gegen den SV Wilhelmshaven. Der SCSV will schon beim ersten Termin die Chance nutzen, um seine Serie von drei Niederlagen in Folge zu beenden.

Den letzten Dreier holten die Speller vor rund fünfeinhalb Wochen beim starken Heimauftritt gegen den TuS Bersenbrück (4:2). Die Gespräche über „die Serie“ nerven Trainerteam und Spieler. Deswegen soll gegen Wetschen ein Sieg her. „Es ist umso wichtiger, dass wir die Punkte einfahren“, erklärt Coach Henry Hupe. Heute, 20:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. TSV Wetschen Wetschen 20:00 live PUSH

Die Leistung bei der jüngsten 0:2-Niederlage gegen Germania Egestorf/Langreder bewertete Hupe als sehr ordentlich. Doch es gelang den Emsländern in dem „Fifty-fifty-Spiel“ nicht, die Punkte zu Hause zu behalten. „Wir trainieren und versuchen immer besser zu werden, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, die Momente auf unsere Seite zu ziehen.“ Vier Spieler fallen an diesem Wochenende aus: Neben den langzeitverletzten Steffen Schepers und Max Meier noch Jan-Hubert-Elpermann, der wegen Knöchelproblemen pausieren muss, und Niklas Harms-Ensink, der in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen kann. Zurückgemeldet hat sich dagegen Tom Winnemöller. Der Mittelstürmer hat in den ersten fünf Punktspielen vier Tore geschossen. Zuletzt kam er Anfang September gegen Lüneburg zum Einsatz. Gegen Egestorf/Langreder saß er auf der Bank, wurde aber nicht eingewechselt.