– Foto: Uli Mentrup

Spelle will gegen Heeslingen nachlegen und die Serie ausbauen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Heeslingen

Der SC Spelle-Venhaus will seine Serie fortsetzen. Seit drei Spielen ist der Fußball-Oberligist ungeschlagen. Mit dem Heeslinger SC stellt sich am Samstag ab 18 Uhr im Getränke Hoffmann Stadion ein Spitzenteam vor.

„Wir wollen immer gewinnen“, erklärt SCSV-Trainer Henry Hupe. „Aber wir freuen uns natürlich sehr, wenn wir vielen Speller Zuschauern ein gutes Spiel und eine gute Leistung bieten können, und das im Idealfall mit dem richtigen Ergebnis krönen.“ Die sieben Punkte aus den vergangenen drei Partien sorgen für Zuversicht. Zuletzt siegten die Schwarz-Weißen nach starker Vorstellung beim Spitzenreiter VfV Hildesheim. Das hob die Stimmung. Morgen, 18:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Heeslinger SC Heeslingen 18:00 live PUSH

Hupe erwartet - wie so oft in der Liga - ein Fifty-fifty-Spiel gegen Heeslingen. Für die Speller gehe es darum, das, was sie „zuletzt gut gemacht haben, wieder auf den Platz zu bringen“. Und sich in allen anderen Bereichen zu steigern. Bewährt hat sich bereits über Monate der gut besetzte, große Kader. So konnten die Ausfälle etlicher Spieler kompensiert werden. In der Abwehr fielen zuletzt Jan-Hubert Elpermann und Jan Popov aus, der gerade wieder ins Training eingestiegen ist. Deren Part übernahmen Jost Krone, Jan-Luca Ahillen oder Luca Tersteeg, der aus dem Mittelfeld zurückgezogen wurde. Auch in der Offensive wechselten die Aufstellungen. „Wir haben viele gute Jungs, und die, die jetzt auf dem Platz standen, die machen es richtig gut“, erklärt der Trainer.