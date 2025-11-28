– Foto: Uli Mentrup

Spelle will den Dreier in Wolfenbüttel auch ohne Fünf erzwingen 17. Spieltag der Oberliga Niedersachsen Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. MTV Wolfenb.

Ohne ein Spieler-Quintett tritt Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus am Samstag um 14 Uhr beim MTV Wolfenbüttel an. Dennoch wollen die Emsländer ihre Serie von fünf Spielen ohne Niederlage beim Aufsteiger ausbauen.

Mit der schweren Verletzung von Elias Strotmann (vorderes und hinteres Kreuzband sowie Innenmeniskus gerissen) haben die Speller den 2:1-Sieg Eintracht Braunschweig II am vergangenen Wochenende teuer bezahlt. „Das ist extrem bitter. Besonders für Elias persönlich“, sagt Trainer Henry Hupe. „Ich glaube, er hatte gerade sehr viel Spaß am Fußball, weil es einfach gut lief. Aber für uns ist es natürlich auch ärgerlich.“ Mit sieben Toren hat der Angreifer seinen Anteil an der Speller Serie. Aber der Trainer weiß, dass er mit Tom Winnemöller über einen weiteren Top-Stürmer verfügt. Der 23-Jährige musste einige Spiele verletzt pausieren, hat sich aber beim 6:1 gegen Wetschen wieder zurückgemeldet. Zudem verweist der Coach auf weitere Offensivkräfte, die in den vergangenen Partien ordentlich gespielt und getroffen haben.

In der Woche klagten einige Spieler über eine leichte Erkältung. Zudem machen sich die Belastungen nach den intensiven Spielen bei schwierigen Bodenverhältnissen bemerkbar. Es gibt noch Fragezeichen, wie der Kader in Wolfenbüttel genau aussieht. Sicher fehlen neben Strotmann noch Steffen Schepers, Max Meier, Jan-Hubert Elpermann und Niklas Harms-Ensink.