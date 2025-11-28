Spelle will den Dreier in Wolfenbüttel auch ohne Fünf erzwingen

Ohne ein Spieler-Quintett tritt Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus am Samstag um 14 Uhr beim MTV Wolfenbüttel an. Dennoch wollen die Emsländer ihre Serie von fünf Spielen ohne Niederlage beim Aufsteiger ausbauen.
Mit der schweren Verletzung von Elias Strotmann (vorderes und hinteres Kreuzband sowie Innenmeniskus gerissen) haben die Speller den 2:1-Sieg Eintracht Braunschweig II am vergangenen Wochenende teuer bezahlt. „Das ist extrem bitter. Besonders für Elias persönlich“, sagt Trainer Henry Hupe. „Ich glaube, er hatte gerade sehr viel Spaß am Fußball, weil es einfach gut lief. Aber für uns ist es natürlich auch ärgerlich.“ Mit sieben Toren hat der Angreifer seinen Anteil an der Speller Serie.
Aber der Trainer weiß, dass er mit Tom Winnemöller über einen weiteren Top-Stürmer verfügt. Der 23-Jährige musste einige Spiele verletzt pausieren, hat sich aber beim 6:1 gegen Wetschen wieder zurückgemeldet. Zudem verweist der Coach auf weitere Offensivkräfte, die in den vergangenen Partien ordentlich gespielt und getroffen haben.
In der Woche klagten einige Spieler über eine leichte Erkältung. Zudem machen sich die Belastungen nach den intensiven Spielen bei schwierigen Bodenverhältnissen bemerkbar. Es gibt noch Fragezeichen, wie der Kader in Wolfenbüttel genau aussieht. Sicher fehlen neben Strotmann noch Steffen Schepers, Max Meier, Jan-Hubert Elpermann und Niklas Harms-Ensink.
Die Speller sind froh, dass sie schon 15 Spiele ausgetragen haben und nur die Partie gegen Biene nachgeholt werden muss. Die Stimmung nach fünf ungeschlagenen Spielen ist erwartungsgemäß gut. Den Schwung wollen die Schwarz-Weißen für die letzten beiden Spiele vor der Winterpause nutzen. „Das haben wir in den letzten Wochen gut gemacht. Dementsprechend glaube ich, dass wir am Wochenende auch sehr gut umgehen werden mit der Situation“, weiß Hupe, dass sein Team nicht nachlassen darf.
Das Hinrundenspiel hat der SCSV 1:3 verloren. Unmittelbar nach der Gelbroten Karte gegen Jan Popov nach einer Stunde kassierten die Emsländer das 0:1. Steffen Wranik gelang noch der zwischenzeitliche Ausgleich.
Wie im Hinspiel erwartet Hupe einen sehr spielstarken Gegner mit einer klaren Idee. „Das wird eine schwierige Aufgabe. Darauf bereiten wir uns vor.“ Auch wenn Wolfenbüttel die vergangenen sechs Spiele verloren hat und auf den ersten Nichtabstiegsplatz gerutscht ist, werden die Emsländer das Team von Trainer Deniz Dogan nicht unterschätzen.