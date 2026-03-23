Spelle wartet weiter auf den ersten Sieg nach der Winterpause

– Foto: SCSV

Die Fans des SC Spelle-Venhaus müssen sich weiter gedulden. Denn der emsländische Oberligist hat auch das vierte Spiel nach der Winterpause nicht gewonnen. Vor 300 Zuschauern im heimischen Getränke Hoffmann Stadion hieß es beim Schlusspfiff gegen den FC Verden 0:0.

Der SCSV verfügte schon in der Anfangsphase über gute Möglichkeiten. Marvin Kehl traf aber nur den Pfosten (8.). Nur sieben Minuten später rettete erneut das Aluminium für den Aufsteiger aus Verden: Nach Flanke von Adrian Lenz, der nach dem 18-monatigen Abstecher beim SV Meppen das Comeback für seinen Heimatverein gab, köpfte Hamburg-Rückkehrer Tjark Höpfner an den Pfosten. Kurz danach konnte FC-Torwart Tim-Liam Freund das Leder nach Höpfner-Flanke und Kopfball von Mittelstürmer Tom Winnemöller gerade noch von der Linie kratzen. Ein paar Minuten vor dem Seitenwechsel lupfte Kehl den Ball aus kurzer Distanz über Freund, verfehlte das Tor jedoch knapp.

In der teilweise hektischen Partie mit vielen Unterbrechungen kam der Gastgeber vor der Pause zu einigen Gelegenheiten, aber der erlösende Treffer gelang nicht. Im zweiten Durchgang war das Chancenplus nicht mehr so klar. „Wir haben uns schwergetan“, bekannte der Sportliche Leiter Markus Schütte.

Der Gast verzeichnete in der ersten Halbzeit keine zwingende Torchance. Brenzlig wurde es für die Schwarz-Weißen nur im Ansatz. „Bei uns fehlte die letzte Entschlossenheit“, erklärte Schütte. Vor allem bei schnellen Aktionen sei der SCSV gut nach vorn gekommen.

Auch im zweiten Durchgang verfügte der Gastgeber noch über Gelegenheiten. Nach einer Flanke von Jan Popov klärte Freund überragend gegen Lenz. Auch bei der nächsten großen Chance bekam der Gastgeber den Ball nicht über die Torlinie. Kemna hatte den Torwart schon ausgespielt, doch ein Feldspieler konnte gerade noch klären.

Doch im Gegenzug mussten die Speller tief durchatmen: Zunächst verfehlten die Gäste nach einem Fallrückzieher das SCSV-Gehäuse nur knapp. Nach einem Eckball klatschte das Leder an den Pfosten des Tores von Keeper Mattis Niemann.

Zum letzten Spiel der englischen Woche gegen Verden änderte Spelles Trainer Henry Hupe seine Startformation im Vergleich zum Derby vier Tage zuvor beim Schlusslicht SV Holthausen Biene (3:3) auf vier Positionen. Felix Golkowski, Jan Popov, Tjark Höpfner und Adrian Lenz standen von Beginn an auf dem Platz. Leon Dosquet, Anton Popov und Niklas Oswald saßen zunächst auf der Bank. Jost Krone fehlte im Spieltags-Kader.

Für den SCSV folgen zwei Auswärtsspiele im Landkreis Diepholz. Am nächsten Samstag (28.3.) um 15 Uhr treten die Schwarz-Weißen beim Aufsteiger TSV Wetschen an. Fünf Tage später, am Donnerstag, 2. April, findet um 19.30 Uhr das Duell beim TSV-Nachbarn BSV Rehden statt.

SC Spelle-Venhaus - FC Verden 0:0

SC Spelle-Venhaus: Niemann - Höpfner (84. Oswald), Elpermann, Tersteeg, Jesgarzewski - Jan Popov, Golkowski - Kemna, Kehl, Lenz (84. Meier) - Winnemöller (73. Artem Popov).- Trainer: Henry Hupe.

Auf der Bank: Lichtenstein, Moll; Dosquet, Anton Popov, Ahillen, Schepers, Gensicke.

FC Verden: Freund - Lindhorst, Agombire (80. Röpe), Niestädt (57. Klee), Hoins (73. Hoins), Austermann, Kirsch, Muszong, Diop (65. Reiners), Sarrasch (86. Uwandu), Freiberg.- Trainer: Bastian Reiners.

Tore: -.

Zuschauer: 300 im Getränke Hoffmann Stadion in Spelle.

Schiedsrichter: Sarah Wilms (FC Sedelsberg).