Spelle vor nächster Bewährungsprobe – Lohne zu Gast beim Spitzenreiter

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Spelle geht als klarer Favorit in die Partie, erwartet jedoch ein intensives Duell. Trainerin Rahel Mehring blickt auf frühere Begegnungen und setzt auch auf die Unterstützung von außen.

Der SC Spelle-Venhaus will am Wochenende seine makellose Bilanz weiter ausbauen. Mit zwölf Siegen aus zwölf Spielen führt das Team die Tabelle der Landesliga Weser-Ems souverän an – nun wartet mit BW Lohne jedoch eine Mannschaft, die trotz ihrer Position im unteren Tabellenmittelfeld als unangenehmer Gegner gilt.

Trainerin Rahel Mehring blickt mit Respekt auf die anstehende Aufgabe: „Mit BW Lohne kommt ein etablierter Landesligist zu uns nach Spelle, gegen den wir in der Vergangenheit einige packende Duelle geführt haben.“ Die bisherigen Aufeinandertreffen lassen ein intensives Spiel erwarten, auch wenn die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind.

Spelle überzeugte bislang vor allem durch Offensivstärke und Konstanz, während Lohne immer wieder mit wechselhaften Leistungen zu kämpfen hatte. Dennoch dürfte der Gast alles daran setzen, dem Tabellenführer Paroli zu bieten.

Neben der sportlichen Herausforderung spielt für Mehring auch das Umfeld eine wichtige Rolle: „Dementsprechend freuen wir uns auf das Spiel und über alle Zuschauer*innen, die uns am Sonntag in Spelle unterstützen.“

So geht Spelle mit Selbstvertrauen, aber auch der nötigen Wachsamkeit in die Partie – mit dem Ziel, die beeindruckende Serie fortzusetzen und einen weiteren Schritt in Richtung Spitzenplatz zu machen.