Spelle vor Heimabschluss gegen Uelsen

– Foto: René Diebel

Beim letzten Heimspiel der Saison will Spelle seine starke Spielzeit bestätigen. Uelsen reist jedoch mit Selbstvertrauen an und will dem Spitzenreiter Paroli bieten.

Zum letzten Heimspiel der Saison empfängt der SC Spelle-Venhaus den SV Olympia Uelsen. Während der Tabellenführer seine beeindruckende Bilanz weiter ausbauen möchte, reisen die Gäste mit dem Ziel an, dem Favoriten ein möglichst schwieriges Spiel zu liefern.

Spelles Trainerin Rahel Mehring erwartet keine einfache Aufgabe: „Mit Uelsen erwartet uns ein kampfstarkes Team.“ Trotz eines klaren Hinspielsiegs mahnt sie zur Vorsicht: „Wir wissen auch, dass man sie nie unterschätzen darf.“ Die jüngsten Ergebnisse des Gegners unterstreichen diese Einschätzung: „Zuletzt haben sie in allen Spielen, bis auf das gegen Emsbüren (kurzfristige Absage), punkten können.“ Entsprechend rechnet Mehring mit „einem kampfstarken Gegner mit klarem Plan“.

Gleichzeitig richtet sich der Blick auch auf die besondere Atmosphäre rund um das Saisonfinale: „Wir hoffen auf eine tolle Atmosphäre bei unserem letzten Heimspiel in dieser Saison.“

Auch Uelsen ist sich der Ausgangslage bewusst. „Spelle geht als absoluter Favorit in die Partie“, erklärte Trainer Mathias Hendriks. Dennoch will sich seine Mannschaft nicht verstecken: „Wir wollen den Spellern alles abverlangen und Paroli bieten.“

Die Vorbereitung verlief laut Hendriks positiv: „Wir haben intensiv und gut trainiert und freuen uns auf ein tolles Spiel.“ Zudem kann Uelsen personell aus dem Vollen schöpfen: „Wir sind gut aufgestellt und wollen an die Leistungen gegen Meppen/Schwefingen anknüpfen.“

So treffen am Sonntag zwei Teams mit unterschiedlichen Rollen, aber klaren Zielsetzungen aufeinander: Spelle will seine Spitzenposition untermauern, Uelsen dagegen seine gute Form bestätigen und dem Favoriten möglichst lange die Stirn bieten.