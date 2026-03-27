Spelle vor Auswärtsspiel in Wetschen: „Noch mal mehr arbeiten"

Trainer Henry Hupe benennt die Entwicklung offen – wie auf der Vereinshomepage des SCSV dokumentiert: „Das haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Das wollen wir schleunigst ändern.“

Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität ist im Speller Umfeld deutlich spürbar. Noch vor der Winterpause hatte sich die Mannschaft mit einer Serie von sieben Spielen ohne Niederlage in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen gebracht. Seit dem Jahreswechsel gelangen jedoch nur drei Punkte aus fünf Spielen.

Dabei sieht er die Leistungen differenzierter als die Ergebnisse: „Aber die Leistungen waren nicht immer ganz so schlecht. Wenn man auf die Spiele schaut, fehlten oft nur ein paar Prozentpunkte.“

Vor allem die Chancenverwertung bleibt ein Thema. Beim torlosen Remis gegen Verden ließ Spelle mehrere klare Möglichkeiten ungenutzt, darunter auch Aluminiumtreffer. Für Hupe ist das kein Zufall, sondern Teil einer aktuellen Phase: „In einer erfolgreichen Phase fällt der Ball vielleicht mal etwas leichter ins Netz. Dann ist es manchmal etwas einfacher. Aber aktuell ist es nicht so.“

Die Konsequenz daraus formuliert er unmissverständlich: „Dann muss man noch mal mehr machen, noch mal mehr Prozentpunkte rausholen und das Spiel wieder auf seine Seite ziehen.“

Der Trainer fordert daher eine klare Steigerung im Detail: „Darum geht's für uns, noch mal mehr zu arbeiten, noch einen Schritt mehr zu machen.“

Balance zwischen Offensive und Defensive

Neben der fehlenden Effizienz im Angriff sieht Hupe auch im Defensivverhalten Ansatzpunkte. Trotz spielerischer Überlegenheit habe man zuletzt zu viele Umschaltmomente zugelassen: „Wir haben uns große Chancen herausgespielt, aber hinten raus leider ein bisschen zu viel zugelassen und dem Gegner Kontermöglichkeiten gegeben.“

Diese Unausgewogenheit soll gegen Wetschen korrigiert werden. Die personelle Situation hat sich zuletzt verbessert, was Hupe ausdrücklich betont: „Wir haben eine gute und breit aufgestellte Truppe.“

Nicht zur Verfügung steht allerdings Niklas Oswald, der sich im Training eine Bänderverletzung zugezogen hat. Insgesamt will der Trainer personelle Einschränkungen jedoch nicht als Erklärung gelten lassen.

Ungeachtet der Tabellenlage warnt Hupe vor dem kommenden Gegner. Die Liga sei ausgeglichen, Überraschungen gehörten zum Alltag – zuletzt unterstrichen durch den Sieg des Schlusslichts Biene beim Spitzenreiter Heeslingen.

Auch Wetschen habe sich nach dem Trainerwechsel im Winter verändert: „Seit dem Trainerwechsel haben sich gewisse Dinge verändert. Aber wir wissen, was auf uns zukommt.“

Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei den Offensivspielern des Aufsteigers, allen voran Moritz Raskopp, Lennart Bors und Philipp Kürble. Mut schöpfen die Speller aus dem klaren 6:1-Erfolg im Hinspiel, mit dem sie damals eine Negativserie beendeten. Eine ähnliche Reaktion ist nun erneut gefragt – diesmal unter deutlich erhöhtem Druck.