Spelle: Versteigerung der Derby-Sondertrikots bringt 2000 Euro

Zufriedene Gesichter bei der Spende für den guten Zweck: Markus Schütte und Karsten Pöppe vom SC Spelle-Venhaus überreichten Bernard Krone einen Scheck über 2000 Euro. Die Summe zugunsten der Dr.-Bernard-Krone-Stiftung stammt aus der Versteigerung der Sondertrikots von den emsländischen Duellen in der Fußball-Regionalliga Nord in der vergangenen Saison zwischen dem SCSV und dem SV Meppen.

„Das Geld aus der Aktion fließt direkt in Projekte hier in der Region – etwa in Jugendarbeit, Sportförderung oder kulturelle Aktivitäten“, sagte Bernard Krone. „Unsere Stiftung unterstützt regelmäßig kleine und große Projekte, vom Ehrenamtspreis bis hin zu lokalen Fördermaßnahmen an all unseren Standorten. Ein schönes Beispiel dafür, wie Sport und gesellschaftliches Engagement sinnvoll verbunden werden können.“

„Wir freuen uns, dass die gelungene Aktion mit den Sondertrikots und deren Versteigerung einen ordentliche Spendenbetrag für die Dr.-Bernard-Krone-Stiftung gebracht hat. Der SC Spelle-Venhaus weiß die jahrelange Unterstützung des gesamten Vereins durch das Unternehmen Krone zu schätzen“, betonten Pöppe und Schütte