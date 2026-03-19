Spelle verspielt trotz Überzahl eine 3:1-Führung in Biene

– Foto: Uli Mentrup

Oberligist SC Spelle-Venhaus muss weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr warten. Trotz einer 3:1-Führung und 40-minütiger Überzahl beim SV Holthausen Biene endete das intensive Derby vor 617 Zuschauern 3:3 (1:1).

Die Gäste aus dem südlichen Emsland erwischten einen Traumstart: Schon in der vierten Minute gingen sie in Führung. Wieder einmal nach einem Standard: Nach einer Ecke von der rechten Seite durch Luca Tersteeg stieg Jip Kemna am höchsten und beförderte den Ball wuchtig per Kopf in die Maschen des Biener Tores. Die Fans bejubelten den ersten Treffer des niederländischen Winter-Rückkehrers ausgelassen.

Nach dem Schlusspfiff natürlich Frust beim SCSV. Die lautstarken Fans versuchten die Mannschaft wieder aufzubauen. Doch die langen Gesichter sprachen Bände. Die Biener dagegen fühlten sich wie die moralischen Sieger. „Das ist ganz wichtig für die Mannschaft“, sagte der Sportliche Leiter Joachim Korte nach dem Ende der Serie von sieben Niederlagen in Folge.

Doch der Gastgeber bestätigte die Worte von Korte: „Sie wollen es wissen.“ Die Mannschaft von Trainer Emiel Donkelaar zeigte sich nicht sonderlich geschockt. Sie attackierte früh, stellte vorn die Räume zu - und kam zu Chancen. Daran waren auch die Ex-Speller Timo Nichau, Philipp Elfert und David Elfert beteiligt. Der starke David Elfert versuchte es mit einem Distanzschuss, der Ball senkte sich gefährlich auf das Netz des Speller Gehäuses.

Phasenweise wirkten die Schwarz-Weißen im Spielaufbau etwas zu leichtfertig. Einige Anspiele waren kurz, ja fast schon zu kurz. So musste Torwart Mattis Niemann energisch dazwischengehen, um den knappen Vorsprung zu retten.

Mit einem Speller Geschenk kamen die Biener zum Ausgleich. Nach einem kurzen Anspiel von Niemann beim Abstoß griff Leon Dosquet mit der Hand zum Ball. Eine klare Sache nicht nur für Schiedsrichter Julian Meckfessel: Elfmeter. David Elfert ließ sich die Chance nicht entgehen. Er hämmerte den Ball ins Netz. Der durchaus verdiente Ausgleich für den konsequenteren Gastgeber. Sechs Minuten später verpasste David Elfert nach einem Querschläger von Jan-Hubert Elpermann, der eine Biener Vergangenheit hat, die Führung. Bei Elferts Schuss aus spitzem Winkel trudelte der Ball fast auf der Torlinie, landete aber doch im Seitenaus.

Nach der Pause dezimierten sich die Biener: Fabian Lindenschmidt, der auch schon in Spelle aktiv war, sah Gelbrot. Elpermann vergab wenige Minuten später die Gäste-Führung. Aus rund sechs Metern jagte er die Kugel deutlich über das Tor. Dann verpasste Tom Winnemöller und wenig später Jan Popov. Spelle drängte die Biener tief in deren Hälfte zurück.

Drei Minuten nach seiner Einwechslung erlöste Artem Popov nach einem langen Ball von der linken Seite seine Mitspieler und auch die Fans. Er zog nach innen am Gegenspieler vorbei und schoss den Ball mit dem linken Fuß ins rechte untere Eck. „Spelle-Venhaus“, war die Antwort von den SCSV-Anhängern.

Nur drei Minuten später tönte es „Auswärtssieg, Auswärtssieg“. Nach einer Flanke von Niklas Oswald köpfte der bedrängte Christopher Schmidt den Ball ins eigene Tor. Der SCSV führte

Doch nach dem Treffer des gerade eingewechselten Jannik Looschen (78.) wurde es wieder spannend. Ausgerechnet der ehemalige Speller Daniel Olthoff traf zum 3:3 (84).

In der vorletzte Minute hatte Marvin Kehl noch einmal die Chance zur Wende. Doch er schoss knapp über die Latte. Aber auch der Gastgeber wollte mehr. Es blieb beim 3:3.

Zu dritten Treil der englischen Woche erwartet dere SCSV am Sonntag den FC Verden. Die Partie im heimischen Getränke Hoffmann Stadion wird um 15 Uhr angepfiffen.

SV Holthausen Biene - SC Spelle-Venhaus 3:3 (1:1)

SV Holthausen Biene: Ahlers - Schmitz, Nichau (62. Looschen), Hillebrand, Wintermann (82. Thelen), Lindenschmidt, Decker (73. Ransbury), P. Elfert, D. Elfert, Feldhaus (89. Thole), Olthoff.- Trainer: Emiel ten Donkelaar.

SC Spelle-Venhaus: Niemann - Jesgarzewski, Elpermann, Dosquet (46. Jan Popov), Krone (46. Höpfner) - Tersteeg, Anton Popov - Kemna (61. Artem Popov), Kehl, Oswald (82. Gensicke) - Winnemöller.- Trainer: Henry Hupe.

Auf der Bank: Moll; Meier, Bußmann, Ahillen, Schepers, Lenz.

Tore: 0:1 Jip Kemna (4.), 1:1 David Elfert (HE/32.), 1:2 Artem Popov (64.), 1:3 Christopher Schmidt (67., Eigentor), 2:3 Jannik Looschen (78.), 3:3 Daniel Olthoff (84.).

Gelbrot: Lindenschmidt (49.)

Zuschauer: 617 am Biener B.usch.

Schiedsrichter: Julian Meckfessel (SV Wissingen 28/Bissendorf).