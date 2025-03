Spelle verliert nach 1:1 beim Oberliga-Schlager die Tabellenspitze

Schöningen setzte sich durch ein Elfmetertor in der 95 Minute 4:3 bei Eintracht Braunchweig II durch. Der FSV, der zwei Spiele weniger ausgetragen hat, weist jetzt 40 Punkte auf. Spelle und Hannover haben je 39 Punkte verbucht, Atlas Delmenhorst 37.

Von Beginn an entwickelte sich in Hannover ein gutes Oberliga-Duell zweier starker Mannschaften. Ein Spitzenspiel also nicht nur auf dem Papier, sondern auch auf dem Rasen. „Hannover verfügt über starke Spieler. Die Mannschaft spielt einen guten Ball“, lobte Spelles Co-Trainer Marius Kattenbeck den Gastgeber. „Die Zuschauer dürften auf ihre Kosten gekommen sein.“