– Foto: SCSV

Spelle verliert das Heimspiel gegen Wolfenbüttel in Unterzahl Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. MTV Wolfenb.

Das ist bitter: Der SC Spelle-Venhaus verliert das Heimspiel gegen den MTV Wolfenbüttel vor 346 Zuschauern im Getränke Hoffmann Stadion 1:3 (0:0). Nach der Gelbroten Karte gegen Jan Popov agierte der SCSV rund 30 Minuten in Unterzahl. In der abwechslungsreichen Partie wehrten die Torwarte zwei von drei Elfmetern ab.

Den besseren Start erwischte der Gast. Die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan verzeichnete gleich zwei Hockaräter. Doch Marvin Oktay und Konrad Vollbrecht fanden in Spelles Torwart Mattis Niemann ihren Meister. Die Speller kamen danach besser ins Spiel, hatten durch den schnellen Niklas Oswald auf der linken Seite und Mittelstürmer Tom Winnemöller zwei gute Möglichkeiten. Es blieb beim 0:0. Danach trat Winnemöller zum Elfmeter an: Marvin Kehl war an der Grenze des Strafraums gefoult worden. Doch MTV-Keeper Ömer Faruk Güzel ahnte die Ecke und wehrte ab. Kehl legte Winnemöller tröstend den Arm auf die Schulter. Kehl verfügte über die nächsten Gelegenheiten. Beim ersten Schuss blockte der Gast den Ball, den zweiten setzte der Speller über das Tor.

Niemann wehrt Strafstoß ab In der 42. Minute verfügte der Gast über die Elfmeterchance. Doch Niemann, der beste Speller am Sonntag, verhinderte den Rückstand. Marvin Oktay schoss hart und plaziert in die aus seiner Sicht rechte untere Ecke. Aber Tausendsassa Niemann parierte. Und beinahe im Gegenzug hätte Oswald doch noch für die Speller Pausenführung sorgen können. Er spitzelte beim Konter den Ball an Keeper Güzel vorbei - aber ein wenig zu weit nach rechts. Der Schuss von Oswald aus 40 Metern verfehlte das Wolfenbütteler Gehäuse.