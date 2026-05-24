Spelle verabschiedet vier Spieler und zwei Trainer von red · Heute, 13:27 Uhr · 0 Leser

Jan-Hubert Elpermann (vorn) sowie (hinten, v.l.) Elias Strotmann, Nils Bußmann, Marius Kattenbeck, Johann Benner und Jip Kemna. – Foto: SCSV

Oberligist SC Spelle-Venhaus hat vor großer Kulisse beim Spiel gegen Borussia Mönchengladbach vier Spieler und zwei Trainer verabschiedet: Jan-Hubert Elpermann, Elias Strotmann, Nils Bußmann, Jip Kemna, Johann Benner und Marius Kattenbeck hatten den Dank des SCSV und den Beifall der 2546 Zuschauer verdient.

Besonders emotional wurde es bei Jan-Hubert Elpermann: Er kam 2016 vom Westfalenligisten Preußen Münster II, wechselte 2018 für eine Saison wieder zu seinem Heimatverein Germania Twist und kehrte zum SCSV zurück. Er hat für die Schwarz-Weißen in 216 Pflichtspielen 15 Tore geschossen. Jetzt hat er die Bühne im Getränke Hoffmann Stadion verlassen. „Hubi hat den SCSV über fast ein Jahrzehnt als wichtige Führungspersönlichkeit maßgeblich mitgeprägt. Seine Erfahrung, seine Vereinstreue und sein Einsatz auf und neben dem Platz waren in all den Jahren ein Fundament für unseren Erfolg. Ein echtes Gesicht des SCSV geht von Bord“, sagte Spelles Sportlicher Leiter Markus Schütte. Elpermann wird Co-Trainer beim SV Teglingen. Mit Elias Strotmann geht ein Torjäger mit vielen Emotionen. Der aus Schapen stammende Stürmer kam 2024 vom westfälischen Oberligisten 1. FC Gievenbeck. Jetzt zwingt ihn eine schwere Knieverletzung dazu, seine Karriere im Leistungsfußball vorzeitig zu beenden. Unvergessen bleibt sein spektakulärer 50-Meter-Treffer gegen den Heeslinger SC, der nicht nur in den sozialen Medien für Furore sorgte. Der 28-Jährige traf in 47 Spielen für Spelle 17-mal. Schütte dankte Strotmann für seinen Einsatz bei den Schwarz-Weißen. Der Verein wünscht ihm für seine Heimkehr zu Westfalia Hopsten alles Gute.

Mit Jip Kemna verlässt ein weiterer Mittelstürmer den Verein. Der 28-Jährige kehrt in seine niederländische Heimat zurück, in der er künftig mit Freunden unterklassig spielen will. Kemna stieß erstmals nach dem Regionalligaaufstieg 2023 zum SCSV. Der stets gut gelaunte Fußballer war in der vierten Liga mit acht Treffern gefährlichster Schütze der Schwarz-Weißen. Er wechselte nach einer Saison zum HHC Hardenberg und kehrte im vergangenen Winter zurück. Insgesamt absolvierte er 45 Partien für Spelle und schoss elf Tore. Schütte dankte für den Einsatz. „Wir haben sein Engagement und seine offene Art sehr geschätzt.“ Nils Bußmann verlässt Spelle nach einer Saison. Er kam im vergangenen Sommer mit viel Ehrgeiz aus Wettringen. Obwohl er nicht auf die erhofften Einsatzzeiten kam, hat er sich immer professionell in den Dienst der Mannschaft gestellt. Schütte dankte ihm für seinen „Einsatz im schwarz-weißen Trikot und seine stets positive Art als Teamplayer“. Bußmann