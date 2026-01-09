– Foto: Sebastian Harbke

Spelle-Venhaus zieht überzeugend in die Finalrunde des Vechte-Cups ein Oberligist sammelt 13 Punkte und zeigt sich deutlich verbessert

Der SC Spelle-Venhaus hat beim 38. Vechte-Cup des FC Schüttorf 09 einen souveränen Auftritt hingelegt. Mit 13 von 15 möglichen Punkten sicherte sich der emsländische Fußball-Oberligist am Donnerstag ungefährdet den Einzug in die Finalrunde, die am Freitag ab 18 Uhr ausgetragen wird.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden beim Hallenturnier in Nordhorn präsentierte sich Spelle in Schüttorf deutlich stabiler. „Es hat deutlich besser geklappt als beim Hallenturnier in Nordhorn“, sagte Leichtathletik-Trainer Jannik Landwehr. Dort war der SCSV als Gruppenletzter früh ausgeschieden. Beim Vechte-Cup hingegen steigerte sich das Team spürbar. „Wir sind souverän weitergekommen. Wir haben zwei Spiele gebraucht, um uns ein bisschen zu finden, dann haben wir wirklich sehr gut gespielt und eigentlich nichts anbrennen lassen“, so Landwehr. Lediglich gegen Vorwärts Nordhorn musste Spelle Punkte abgeben – ausgerechnet gegen das Team, das später den Gruppensieg holte.

Torreiche Auftritte und klare Siege Der Turnierstart gelang mit einem 3:2-Erfolg gegen den SV Bad Bentheim. Es folgte ein 1:1 gegen Landesligist Vorwärts Nordhorn. Anschließend unterstrich Spelle seine Ambitionen mit einem 3:1-Sieg im Oberliga-Duell, bei dem Marvin Kehl doppelt traf. Besonders deutlich fiel der 5:0-Erfolg gegen den Westfalenligisten SuS Neuenkirchen aus, bei dem Leon Gensicke drei Treffer erzielte. Beim abschließenden 4:0 gegen Alemannia Salzbergen steuerte Jan Popov die ersten beiden Tore bei.