Spelle-Venhaus will ungeschlagen durch die Saison

– Foto: René Diebel

Für den SC Spelle-Venhaus steht am Sonntag das letzte Saisonspiel an. Trotz der klaren Tabellenkonstellation warnt Trainerin Rahel Mehring vor einem unangenehmen Gegner aus Osnabrück, der zuletzt durchaus konkurrenzfähig auftrat.

Mit 61 Punkten und ohne Niederlage reist der SC Spelle-Venhaus zum abschließenden Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems zum Osnabrücker SC. Die Meisterschaft ist bereits entschieden, dennoch will der Spitzenreiter seine dominante Saison mit einem weiteren Erfolg abrunden.

Trainerin Rahel Mehring blickt mit Vorfreude auf die Begegnung: „Am Sonntag steht das letzte Spiel der Saison an. Darauf freuen wir uns sehr.“ Auch wenn der Gegner als Tabellenletzter in die Partie geht, erwartet Spelle-Venhaus keineswegs einen Selbstläufer.

Der Osnabrücker SC konnte aus den vergangenen fünf Spielen immerhin sechs Punkte holen und zeigte zuletzt ansteigende Form. Entsprechend sieht Mehring ihre Mannschaft gewarnt: „In Osnabrück geht es zwar gegen den Tabellenletzten, allerdings konnte dieser aus den letzten fünf Spielen ganze sechs Punkte mitnehmen. Somit erwarten wir einen Gegner, der frei aufspielt und kämpft.“

Während Spelle-Venhaus bereits als Meister feststeht und zudem den Pokalsieg feiern konnte, möchte die Mannschaft auch im letzten Saisonspiel ihre starke Spielzeit bestätigen. Mit bislang 79 erzielten Treffern und nur 16 Gegentoren stellte der Tabellenführer sowohl die beste Offensive als auch die stabilste Defensive der Liga.

Für den Osnabrücker SC bietet sich dagegen die Gelegenheit, sich vor heimischer Kulisse mit einer engagierten Leistung aus der Saison zu verabschieden. Spelle-Venhaus dürfte dennoch alles daran setzen, die Spielzeit ungeschlagen zu beenden.