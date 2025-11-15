Spelle-Venhaus will souveräne Serie fortsetzen

Der Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus ist in dieser Landesliga-Saison noch ohne Punktverlust. Doch trotz klarer Rollenverteilung gehen sowohl Trainerin Rahel Mehring als auch OSC-Coach Philipp Mennemann mit Respekt und Vorsicht in das Duell an diesem Wochenende.

Wenn der ungeschlagene Tabellenführer SC Spelle-Venhaus an diesem Sonntag den Osnabrücker SC empfängt, scheint die Ausgangslage auf dem Papier eindeutig: Die beste Offensive und Defensive der Liga trifft auf den Tabellenletzten, der bislang noch keinen Punkt holen konnte. Doch in Spelle betont niemand die Favoritenrolle – im Gegenteil.

Der Spitzenreiter will vor heimischer Kulisse also vor allem eines: Chancen konsequenter nutzen und die perfekte Bilanz weiter ausbauen. Neun Spiele, neun Siege – Spelle dominiert bislang die Landesliga Weser-Ems, hat 35 Tore erzielt und nur fünf kassiert.

Trainerin Rahel Mehring warnt ausdrücklich vor einer Fehleinschätzung des kommenden Gegners. „Mit dem OSC kommt zwar das aktuelle Tabellenschlusslicht zu uns, dennoch werden wir sie nicht unterschätzen“, sagt sie. Schon in der Vorwoche habe ihr Team gemerkt, dass Tabellenstände wenig bedeuten können. „Am vergangenen Wochenende konnten wir trotz einer Vielzahl gut herausgespielter Torchancen nur knapp und mit einem späten Treffer in der Nachspielzeit gewinnen. Das wollen wir dieses Wochenende besser machen.“

Auf der anderen Seite reist der Osnabrücker SC mit einer Mischung aus Realismus und Gelassenheit an. Trainer Philipp Mennemann verordnete seinem Team eine klare, nüchterne Sichtweise. „Für uns gibt es tatsächlich gar nicht so viel zu sagen. Wir fahren zur voraussichtlich stärksten Mannschaft in der Liga“, stellt er fest. Die Vorbereitung unter der Woche sei „ordentlich“ gewesen, die Marschroute einfach: „Wir werden versuchen, es dem Gegner so schwer wie möglich zu machen und am Ende wieder schauen, was dabei herumgekommen ist.“

Diese Herangehensweise entspricht der Situation der Osnabrücker: Als Letzter mit null Punkten reist der OSC ohne große Erwartungen an. Druck? Fehlanzeige. „Wir gehen das Ganze entspannt an, ohne Druck. Und dann wollen wir mal sehen, wofür es am Ende reicht.“

Dass dieses Duell dennoch Spannung birgt, zeigt der Rückblick: Schon gegen Emsbüren gelang dem OSC vor einigen Wochen ein überraschend stabiler Auftritt trotz klarer Rollenverteilung. Genau an diese Leistung will Mennemanns Mannschaft anknüpfen.

Ob der Spitzenreiter erneut souverän bleibt oder das Schlusslicht für eine Überraschung sorgen kann – die Voraussetzungen für ein interessantes Spiel sind gegeben. Spelle will den zehn­ten Sieg, Osnabrück endlich den ersten Punkt. Beide Mannschaften wissen, was auf dem Spiel steht.