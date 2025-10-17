Spelle-Venhaus will Siegesserie gegen Hage fortsetzen

Der SC Spelle-Venhaus geht als ungeschlagener Tabellenführer in das Heimspiel gegen den SV Hage. Trotz klarer Favoritenrolle mahnt Trainerin Rahel Mehring zur Konzentration – und will die Begegnung nutzen, um an den eigenen Stärken weiterzuarbeiten.

Am Samstag steht für den SC Spelle-Venhaus das nächste Heimspiel in der Frauen-Landesliga Weser-Ems an. Die Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring empfängt den SV Hage, der derzeit auf dem elften Tabellenplatz steht und bislang noch auf den ersten Saisonsieg wartet.

Spelle-Venhaus geht dagegen mit makelloser Bilanz in die Partie: Sieben Spiele, sieben Siege, 31 Tore – die Bilanz der Tabellenführerinnen spricht für sich. Dennoch mahnt Mehring zur Vorsicht:

„Wir freuen uns auf das Heimspiel. Mit Hage erwarten wir einen Gegner aus dem Tabellenkeller. Wir werden sie trotzdem nicht unterschätzen und weiter an unseren Potenzialen arbeiten.“

Die Trainerin betont damit, dass ihr Team trotz der Favoritenrolle konzentriert bleiben müsse. Schon in den vergangenen Wochen habe Spelle-Venhaus bewiesen, dass man auch gegen tief stehende Gegner geduldig und spielerisch stark agieren könne. Gegen Hage soll nun nicht nur der achte Sieg in Serie gelingen, sondern auch die spielerische Entwicklung weiter vorangetrieben werden.