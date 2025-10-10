Spelle-Venhaus will Siegesserie fortsetzen

Nach einem spielfreien Wochenende kehrt der SC Spelle-Venhaus am Sonntag auf heimischem Rasen zurück. Gegen die SG Schwefingen/Union Meppen will der Tabellenzweite der Frauen-Landesliga Weser-Ems seine makellose Bilanz ausbauen – leicht wird das aber nicht.

Der SC Spelle-Venhaus ist in der Frauen-Landesliga Weser-Ems weiterhin das Maß der Dinge. Sechs Spiele, sechs Siege, 26:4 Tore – die Bilanz des Teams von Trainerin Rahel Mehring kann sich sehen lassen. Am Sonntag (12. Oktober) empfängt Spelle die SG Schwefingen/Union Meppen, aktuell Tabellenfünfter mit neun Punkten.

Nach einer kurzen Pause blickt Mehring mit Vorfreude auf die kommende Aufgabe: „Wir freuen uns auf das nächste Heimspiel nach dem vergangenen spielfreien Wochenende“, sagt die Trainerin. Das Selbstvertrauen dürfte nach dem starken Saisonstart groß sein, doch Mehring warnt davor, den Gegner zu unterschätzen: „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass uns gegen Union nichts geschenkt wird. Dementsprechend erwarten wir ein intensives Spiel.“

Die Gäste aus Schwefingen haben bislang eine solide Saison gespielt, zeigen sich jedoch besonders heimstark. Auswärts wird die Begegnung in Spelle für das Team von Trainerduo Krüssel und Stroot zur Herausforderung – zumal Spelle-Venhaus bislang alle Heimspiele deutlich für sich entscheiden konnte.