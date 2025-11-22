Spelle-Venhaus visiert perfekten Heimabschluss an

Spelle-Venhaus tritt mit weißer Weste zum letzten Heimspiel des Jahres an. Aurich II sieht das Duell trotz klarer Kräfteverhältnisse als Chance, die eigene Entwicklung zu zeigen.
Der SC Spelle-Venhaus steht am Sonntag vor seinem letzten Heimspiel des Jahres – und einer weiteren Gelegenheit, seine beeindruckende Bilanz auszubauen. Zehn Spiele, zehn Siege, 41:7 Tore: Die Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring führt die Landesliga Weser-Ems souverän an. Gegen die SpVg Aurich II will der Spitzenreiter seine Serie fortsetzen.
Mehring setzt dabei nicht nur auf die Stabilität ihres Teams, sondern auch auf Unterstützung von außen. „Am Sonntag werden wir nochmal alles reinwerfen. Trotz Kälte hoffen wir auf eine breite Unterstützung und freuen uns auf den letzten Heimspieltag in diesem Jahr“, sagt sie. Für ihre Mannschaft ist die Partie mehr als eine Pflichtaufgabe – es ist der emotionale Abschluss vor eigener Kulisse.
Auf der Gegenseite sieht auch Aurich-Trainer Jan Feldkamp das Duell als wichtige Standortbestimmung, trotz der klaren Tabellenverhältnisse. „Morgen trifft unsere U20 auswärts auf Spelle-Venhaus, den aktuellen Tabellenführer, der in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben hat. Aus dem Hinspiel wissen wir, dass Spelle-Venhaus durch ein sehr gut organisiertes Positionsspiel überzeugt und viel Erfahrung mitbringt“, erklärt er.
Zugleich blickt Feldkamp positiv auf die Entwicklung seines Teams:
„Es ist bereits unser erstes Rückspiel dieser Spielzeit – eine gute Gelegenheit, um unsere Weiterentwicklung seit unserem Auftaktspiel, das gleichzeitig unser erstes Spiel in der Landesliga war, zu zeigen. Wir wissen um die Qualität des Gegners, wollen die Herausforderung aber annehmen und mutig auftreten, um uns mit einer starken Teamleistung zu präsentieren.“
Aurich II reist als Tabellensechster an und betrachtet das Spiel als Möglichkeit, Fortschritte sichtbar zu machen. Zwar spricht die Statistik klar für Spelle, doch die Gäste wollen kompakt bleiben, mutig agieren und das Spiel möglichst lange offen halten.
Der Tabellenführer geht dagegen mit breiter Brust und großer Konstanz in die Begegnung. Offensiv variabel, defensiv verlässlich und mit einem klaren Spielplan ausgestattet, hat Spelle-Venhaus bislang jede Aufgabe souverän gelöst. Der nächste Schritt soll nun vor heimischem Publikum folgen – auch wenn der Gegner aus Aurich seine Chance wittert.
Eines ist gewiss: Trotz winterlicher Temperaturen dürfte auf dem Platz ein intensives, fokussiertes Duell entstehen, bei dem beide Seiten klare Ziele verfolgen – der eine, um die perfekte Serie auszubauen, der andere, um seine Entwicklung sichtbar zu machen.