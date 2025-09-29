Spelle-Venhaus überrollt Uelsen nach der Pause

Uelsen hielt gegen den Tabellenführer bis zur Pause gut dagegen, konnte den Druck nach dem Seitenwechsel aber nicht mehr standhalten.

Am Sonntag musste sich der SV Olympia Uelsen in der Frauen-Landesliga Weser-Ems Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus klar mit 1:7 (1:1) geschlagen geben. Während die Gastgeberinnen die erste Halbzeit noch offen gestalten konnten, nutzte Spelle-Venhaus nach dem Seitenwechsel seine Überlegenheit konsequent aus und festigte die Tabellenführung.

„In der ersten Halbzeit haben wir gegen eine sehr druckvolle Speller Mannschaft gut gegenhalten“, bilanzierte Uelsens Trainer Mathias Hendriks. „Trotz des frühen Gegentreffers verteidigten wir sehr gut und machten die Räume hinter den Ketten für Spelles starke Offensive gut zu. Wir belohnten uns kurz vor der Pause für eine gut verteidigte Halbzeit, als Chiara Kösters nach einem langen Ball den Ausgleich erzielte.“

Mit dem 1:1-Pausenstand hatte Uelsen die Hoffnung auf eine Überraschung gewahrt, doch nach Wiederanpfiff kippte die Partie deutlich zugunsten des Favoriten. „In der zweiten Halbzeit legte Spelle noch eine Schippe drauf und wir kamen mit dem Druck nicht klar. Spelle spielte die Räume besser aus, wir kamen nicht mehr in die Zweikämpfe. Wir wurden von der Offensive überrollt. Es war eine katastrophale zweite Halbzeit. Die Niederlage ist in der Höhe auch völlig in Ordnung“, erklärte Hendriks.