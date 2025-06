Spelle-Venhaus startet mit hoher Intensität in die Saisonvorbereitung

Der SC Spelle-Venhaus ist mit guter Stimmung und sechs Neuzugängen in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison 2025/26 gestartet. Beim Auftakttraining am 25. Juni begrüßte Co-Trainer Henry Hupe in Abwesenheit von Cheftrainer Tobias Harink nahezu den vollständigen 25-Mann-Kader.

Auch der Sportliche Leiter Markus Schütte zog ein erstes Fazit: „Wir haben die Sommerpause genutzt um an Themen zu arbeiten, die uns in der vergangenen Saison nicht so gut gefallen haben. Ich denke, dass wir die richtigen Schlüsse gezogen haben.“

In der Vorbereitung stehen für den SC Spelle-Venhaus insgesamt sechs Testspiele auf dem Programm. Den Auftakt macht am Mittwoch, den 2. Juli, um 19:00 Uhr ein Auswärtsspiel bei Bezirksligist Alemannia Salzbergen. Es folgt am Samstag, den 5. Juli, um 14:30 Uhr ein Heimspiel gegen Preußen Münster II aus der Oberliga Westfalen. Am Freitag, den 11. Juli, gastiert der SCSV um 18:30 Uhr bei Ligakonkurrent Eintracht Rheine. Eine Woche später, am Freitag, den 18. Juli, trifft das Team in Ueffeln um 19:00 Uhr auf den Regionalligisten SSV Jeddeloh. Weitere Gegner sind am Dienstag, den 22. Juli, um 19:00 Uhr der Westfalenligist SV Mesum sowie am Wochenende des 26./27. Juli die SpVgg Vreden (Oberliga Westfalen) oder alternativ ein Spiel in der ersten Runde des NFV-Pokals.