Spelle-Venhaus siegt spät gegen Jemgum

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ungeschlagen. Gegen den SV Ems Jemgum reichte es nach einer überlegenen Vorstellung erst in der Nachspielzeit zum verdienten 2:1-Erfolg – ein Sieg, den Trainerin Rahel Mehring als Ausdruck von Wille und Teamgeist einordnete.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine makellose Serie in der Frauen-Landesliga Weser-Ems fortgesetzt. Gegen den Tabellendritten SV Ems Jemgum gewann die Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring mit 2:1 (1:0) und bleibt damit weiter ungeschlagen. Entscheidend war der späte Treffer von Sarah Wilke in der dritten Minute der Nachspielzeit.

„Von Beginn an hatten wir das Spiel unter Kontrolle und konnten teils mit schönen Kombinationen überzeugen“, berichtete Mehring nach der Partie. Tatsächlich dominierte der Tabellenführer das Geschehen über weite Strecken und ließ den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Nur im Abschluss fehlte Spelle zunächst die Konsequenz. „Allerdings fehlte uns die letzte Konsequenz im Abschluss“, so Mehring weiter. „Die starke Leistung der gegnerischen Torhüterin trug zusätzlich dazu bei, dass wir ‚nur‘ mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gingen.“

Den Führungstreffer hatte Nina Wilmes bereits in der 13. Minute erzielt. Auch nach der Pause blieb Spelle feldüberlegen, ließ jedoch weitere gute Gelegenheiten ungenutzt. Das rächte sich: In der 72. Minute verwandelte Jemgums Lisa Marit Even einen Freistoß direkt – es war der einzige Schuss der Gäste, der den Weg aufs Tor fand. „Für die zweite Hälfte hatten wir uns vorgenommen, nachzulegen und unsere Chancen effektiver zu nutzen – das ist uns jedoch nicht gelungen“, sagte Mehring. „Stattdessen kassieren wir durch einen direkt verwandelten Freistoß den Ausgleichstreffer. Es war zugleich der erste und einzige Torschuss von Jemgum in diesem Spiel.“

Spelle reagierte entschlossen, drängte Jemgum tief in die eigene Hälfte und suchte den Lucky Punch – mit Erfolg: In der 93. Minute traf Sarah Wilke zum 2:1-Endstand und sorgte für großen Jubel auf und neben dem Platz. „Dank unseres unbedingten Willens und eines geschlossenen Teamgeistes erzielten wir in der 93. Minute durch Sarah Wilke den verdienten Siegtreffer“, so die Trainerin.

Mehring zeigte sich nach Schlusspfiff zufrieden mit der Leistung ihres Teams: „Auch wenn der Sieg auf den ersten Blick glücklich erscheint, war er insgesamt absolut verdient. Der Jubel auf und neben dem Platz war dementsprechend groß.“ Mit dem neunten Sieg im neunten Spiel untermauert der SC Spelle-Venhaus seine Ausnahmestellung in der Liga und bleibt auf Meisterkurs.