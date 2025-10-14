Spelle-Venhaus lässt nichts anbrennen

Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉

Es gibt Sonntage, da läuft einfach alles. Für die Damen des SC Spelle-Venhaus war dieser Sonntag genau so einer. Kaum war der Anpfiff verklungen, da rollte der Ball schon wie an der Schnur gezogen durch die Reihen des Tabellenführers. 24 Minuten später blinkte ein 4:0 auf der Anzeigetafel - Lisa-Maria Egbers, Anna Mersch, Enya Direkes Mendoza und Imker Wesseling hatten früh klargemacht, wer hier das Sagen hat.

Spelle spielte schnörkellos, schnell, mit einer Selbstverständlichkeit, die sonst nur Kaffeeautomaten kennen. Danach durfte das Spieltempo ein wenig Ferien machen, die Gastgeberinnen blieben überlegen, ohne es zu übertreiben. In der zweiten Hälfte durften sich die Zuschauer dann noch einmal freuen: Enya Direkes Mendoza packte den Hammer aus und versenkte das Leder sehenswert im Winkel. 5:0. Feierabend. Drei Punkte bleiben zu Hause.

Auf der anderen Seite: Die FSG Union Meppen/SF Schwefingen kam als klarer Außenseiter und zeigte trotzdem Haltung. Trotz des frühen Rückstands kämpfte die Mannschaft beherzt, stellte sich in jeden Schuss, in jedes Duell, in jeden Windstoß. Die zweite Halbzeit gestalteten sie sogar weitgehend ausgeglichen, bis das Schicksal kurz vor Schluss noch einmal die Hacken blitzte und das fünfte Gegentor fiel.

Am Ende trennten beide Teams fünf Tore, aber in Sachen Moral und Einsatz waren sich alle einig: Schwefingen fuhr erhobenen Hauptes nach Hause, Spelle dagegen mit breitem Grinsen und Tabellenführer-Attitüde.

____________________

4:4-Wahnsinn! Heede schockt Flechum nach 0:3!

Ein Punkt im Regen - Heede kämpft sich in Flechum zurück

Der Rasen glänzte feucht, der Himmel grau, perfektes Wetter für eine Partie, die man hinterher gern mit den Worten „Da war alles drin“ zusammenfasst. Der SV Flechum hatte sich gegen Rot-Weiß Heede eigentlich schon in der Halbzeit alle Fragen selbst beantwortet. 3:0 nach 42 Minuten, alles im Griff, alles nach Plan. Die Zuschauer wärmten sich schon innerlich am Gedanken an den nächsten Dreier.

Doch die Andrees-Elf aus Heede kam wie verwandelt aus der Kabine. Vielleicht hatte jemand die richtigen Worte gefunden, vielleicht war’s auch einfach die Erkenntnis, dass man bei Dauerregen ruhig mal grätschen darf. Jedenfalls wurde aus einer trägen ersten Hälfte ein aufgedrehter zweiter Akt.

Rindler nickte nach 54 Minuten zum 3:1 ein, Flint traf doppelt, einmal mit dem Kopf, einmal aus dem Gewühl und plötzlich stand es 3:3. Flechum blickte verdutzt, Heede hatte Blut geleckt. Nur kurz später legte Nils Gudewill für die Gastgeber wieder vor, ehe Schulte postwendend zum 4:4 einnetzte.

Dass der Flechumer Trainer anschließend wegen Meckerns die Ampelkarte sah, passte ins Bild eines Spiels, das in seiner zweiten Hälfte mehr Dramaturgie bot als mancher Tatort. Am Ende stand ein Unentschieden, das keiner so recht einordnen konnte: Für Flechum fühlt es sich wohl wie eine Niederlage an, für Heede wie ein kleiner Sieg.

In der Tabelle bleibt Flechum oben dran, Platz 4, alles noch möglich. Heede dagegen kämpft weiter im Keller, aber wer so Moral zeigt, darf ruhig hoffen, dass da unten bald das Licht angeht.

____________________

Pennemann hält das 0:0 fest! - Nullnummer mit Bratwurst-Charme