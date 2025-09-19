– Foto: René Diebel

Spelle-Venhaus fiebert Heim-Derby gegen Emsbüren entgegen Spitzenspiel der Landesliga Weser-Ems verspricht Tempo, Rivalität und Emotionen Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Spelle-Venh. Emsbüren Rahel Mehring

Am Sonntag treffen der SC Spelle-Venhaus und der SV Concordia Emsbüren im Derby aufeinander. Beide Teams führen punktgleich die Landesliga-Tabelle an – die Trainerinnen erwarten ein intensives Topspiel.

Wenn am Sonntag (21.09.) der SC Spelle-Venhaus den SV Concordia Emsbüren empfängt, steht nicht nur ein Nachbarschaftsduell auf dem Spielplan, sondern zugleich das Gipfeltreffen der Landesliga Weser-Ems. Beide Teams haben bislang alle vier Saisonspiele gewonnen und führen die Tabelle mit jeweils zwölf Punkten souverän an.



So., 21.09.2025, 12:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. SV Concordia Emsbüren Emsbüren 12:00 PUSH

Spelles Trainerin Rahel Mehring unterstreicht den besonderen Reiz dieser Begegnung: „Mit Emsbüren erwartet uns ein junges, fußballerisch gut ausgebildetes Team, das vor allem durch seine Schnelligkeit zu überzeugen weiß. Der Derby-Charakter sorgt zusätzlich für besondere Spannung und wird alle Spielerinnen noch einmal extra motivieren. Ich erhoffe mir ein intensives und attraktives Fußballspiel. Wir blicken voller Vorfreude auf das Heim-Derby in Spelle.“ Beide Teams kennen sich aus zahlreichen direkten Duellen gut, was zusätzliche Brisanz verspricht. Emsbüren hat in dieser Saison bereits 18 Tore erzielt, Spelle folgt knapp mit 16 Treffern – zwei der offensivstärksten Mannschaften der Liga treffen also direkt aufeinander.