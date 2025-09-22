– Foto: René Diebel

Spelle-Venhaus dreht Derby gegen Emsbüren Vor stimmungsvoller Kulisse siegt Spelle mit 3:1 und übernimmt die Tabellenführung – Emsbüren hadert mit Abwehrfehlern Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Spelle-Venh. Emsbüren Rahel Mehring Marcel Gebhardt

Im Topspiel der Landesliga Weser-Ems setzte sich SC Spelle-Venhaus mit 3:1 gegen SV Concordia Emsbüren durch. Vor rund 150 Zuschauern brachte Ida Jansen die Gäste früh in Führung, doch Nina Wilmes und Sarah Wilke drehten das Spiel. Beide Trainer lobten Kampfgeist und Atmosphäre, sahen aber auch Verbesserungspotenzial.

Der SC Spelle-Venhaus bleibt das Maß der Dinge in der Landesliga Weser-Ems. Im Derby gegen SV Concordia Emsbüren gelang der Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring ein 3:1-Heimerfolg – der fünfte Sieg im fünften Spiel. Damit eroberte Spelle die Tabellenführung, während Emsbüren nach vier Auftaktsiegen erstmals Punkte abgeben musste.



Gestern, 12:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. SV Concordia Emsbüren Emsbüren 3 1

Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt sah sein Team gut in die Partie starten: „Die Concordia-Frauen machten ein gutes Spiel, dieses gilt insbesondere für die erste Halbzeit. Beide Teams spielten vor der sehr guten Kulisse von über 100 Zuschauern, darunter circa die Hälfte aus Emsbüren, auf Augenhöhe.“ Bereits in der zehnten Minute führte eine starke Einzelaktion zur Gästeführung: Lotta Tiebel legte auf die rechte Seite, Ida Jansen setzte sich durch und vollendete aus spitzem Winkel zum 0:1. Spelle brauchte nicht lange, um zu antworten. „Von Beginn an ging es sehr körperlich zur Sache, Emsbüren hat über 90 Minuten gekämpft und alles reingehauen“, betonte Mehring. Nach einem Freistoß von Lisa-Marie Egbers stand Nina Wilmes frei und köpfte zum 1:1 ein. „Unsere spielerische Stärke konnten wir leider nur in Ansätzen auf den Platz bringen, wir trauten uns zu wenig zu“, gab die Spelle-Trainerin zu. „Trotzdem drehen wir das Spiel durch einen gut verwerteten Freistoß und zwei starke Pressingaktionen. Das nehmen wir positiv mit!“