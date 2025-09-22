Spelle-Venhaus dreht Derby gegen Emsbüren

Im Topspiel der Landesliga Weser-Ems setzte sich SC Spelle-Venhaus mit 3:1 gegen SV Concordia Emsbüren durch. Vor rund 150 Zuschauern brachte Ida Jansen die Gäste früh in Führung, doch Nina Wilmes und Sarah Wilke drehten das Spiel. Beide Trainer lobten Kampfgeist und Atmosphäre, sahen aber auch Verbesserungspotenzial.
Der SC Spelle-Venhaus bleibt das Maß der Dinge in der Landesliga Weser-Ems. Im Derby gegen SV Concordia Emsbüren gelang der Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring ein 3:1-Heimerfolg – der fünfte Sieg im fünften Spiel. Damit eroberte Spelle die Tabellenführung, während Emsbüren nach vier Auftaktsiegen erstmals Punkte abgeben musste.
Emsbürens Trainer Marcel Gebhardt sah sein Team gut in die Partie starten: „Die Concordia-Frauen machten ein gutes Spiel, dieses gilt insbesondere für die erste Halbzeit. Beide Teams spielten vor der sehr guten Kulisse von über 100 Zuschauern, darunter circa die Hälfte aus Emsbüren, auf Augenhöhe.“ Bereits in der zehnten Minute führte eine starke Einzelaktion zur Gästeführung: Lotta Tiebel legte auf die rechte Seite, Ida Jansen setzte sich durch und vollendete aus spitzem Winkel zum 0:1.
Spelle brauchte nicht lange, um zu antworten. „Von Beginn an ging es sehr körperlich zur Sache, Emsbüren hat über 90 Minuten gekämpft und alles reingehauen“, betonte Mehring. Nach einem Freistoß von Lisa-Marie Egbers stand Nina Wilmes frei und köpfte zum 1:1 ein. „Unsere spielerische Stärke konnten wir leider nur in Ansätzen auf den Platz bringen, wir trauten uns zu wenig zu“, gab die Spelle-Trainerin zu. „Trotzdem drehen wir das Spiel durch einen gut verwerteten Freistoß und zwei starke Pressingaktionen. Das nehmen wir positiv mit!“
Nach der Pause blieb die Partie offen. Gebhardt berichtete: „Zu Beginn der zweiten Halbzeit wäre Theresa Surmann fast die erneute Concordia-Führung gelungen. Beide Teams agierten zunächst weiter auf Augenhöhe.“ Doch dann entschieden zwei Unachtsamkeiten das Spiel: Sarah Wilke traf in der 67. Minute zur Speller Führung, ehe Wilmes in der 80. Minute mit ihrem zweiten Treffer alles klar machte. „Leider wurde es den Gastgeberinnen mit dem Zustandekommen der beiden Gegentore in der zweiten Hälfte etwas zu einfach gemacht“, ärgerte sich Gebhardt.
Mehring freute sich über die Entschlossenheit ihres Teams und die Stimmung: „Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden und freuen uns über den Derbysieg! Für eine coole Stimmung sorgten auch die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer – ich meine, es waren circa 150.“
Gebhardt hingegen blickt schon nach vorn: „Herzlichen Glückwunsch an die SC-Spelle-Damen zum verdienten Derbysieg! Dennoch machten auch die Concordia-Frauen ein gutes Spiel, einige Spielerinnen sogar ein überragendes. Darauf kann weiter aufgebaut werden.“ Bereits am kommenden Kirmessamstag erwartet Emsbüren den SV Hage im Concordia-Park.
Mit dem 3:1-Erfolg bleibt Spelle-Venhaus Spitzenreiter, Emsbüren rutscht auf Rang drei. Beide Teams haben gezeigt, warum sie zu den Favoriten der Liga zählen – und dass die Landesliga Weser-Ems in dieser Saison spannend bleibt.