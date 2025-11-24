Spelle-Venhaus dreht das Spiel – Tabellenführer zeigt starke Reaktion

Die U20 der SpVg Aurich zeigte beim Tabellenführer eine mutige Vorstellung und führte zur Pause verdient. Doch Spelle-Venhaus reagierte eindrucksvoll, drehte das Duell binnen Minuten und setzte sich am Ende klar durch.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine perfekte Saisonbilanz in der Landesliga Weser-Ems ausgebaut. Mit einem 4:1-Heimsieg gegen die SpVg Aurich II bleibt der Tabellenführer auch nach dem elften Saisonspiel ohne Punktverlust – obwohl die erste Halbzeit alles andere als souverän verlief.

Spelle-Venhaus suchte in der ersten Hälfte lange nach Zugriff. Trainerin Rahel Mehring fand deutliche Worte zur Leistung vor der Pause: „In der ersten Halbzeit haben wir es zum ersten Mal in dieser Saison nicht geschafft, mental und körperlich voll da zu sein. Wir waren im Großen und Ganzen einfach nicht präsent und sorgten vor unserem eigenen Tor für die größte Gefahr.“ Der Rückstand zur Pause sei daher „vollkommen zurecht“.

Aurich startete mutig und dominant in die Begegnung. Trainer Jan Feldkamp lobte später die Umsetzung des Matchplans: „Gestern startete unsere U20 stark in die Partie, setzte den Matchplan gut um und erspielte sich mehrere hochwertige Torchancen.“ Folgerichtig ging Aurich nach 25 Minuten in Führung, als Janna Brinkmann einen Angriff konsequent vollendete. Für Feldkamp war die Pausenführung verdient: „Das Team ging mit einer verdienten 1:0-Führung in die Halbzeit.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Tabellenführer jedoch sein gewohnt dominantes Gesicht. Innerhalb von zwei Minuten gelang die Wende: Erst traf Hanna Tenkleve zum Ausgleich (46.), dann sorgte Sarah Wilke für die Führung (47.). Mehring erklärte die Veränderung so: „Für die zweite Halbzeit haben wir uns vorgenommen, ein anderes Gesicht zu zeigen, präsent zu sein. Das setzten die Spielerinnen sehr gut um.“

Aurich musste sich nach dem schnellen Doppelschlag zunächst sammeln. „Unsere junge Mannschaft brauchte kurz, um sich davon zu erholen“, sagte Feldkamp. Doch die Gäste fanden zurück ins Spiel und erspielten sich erneut gute Gelegenheiten. „Anschließend zeigte die Mannschaft eine gute Reaktion und erspielte sich erneut Chancen. Am Ende blieb es beim verdienten Sieg für den Tabellenführer, auch wenn das Ergebnis mit etwas Glück noch hätte angepasst werden können.“

Spelle-Venhaus blieb jedoch effizient und abgeklärt. Luisa Pelle erhöhte nach einer Stunde auf 3:1, Nina Wilmes setzte mit dem 4:1 den Schlusspunkt (75.). Mehring bilanzierte: „Wir konnten das Spiel nach Wiederanpfiff schnell drehen und im weiteren Verlauf auf ein stabiles 4:1 ausbauen.“

Trotz der Niederlage zeigte sich Feldkamp zufrieden mit der Entwicklung seines Teams: „Gerade die erste Halbzeit hat unsere Entwicklung in der Hinrunde gezeigt. Darauf lässt sich weiter aufbauen.“ Aurich II bleibt Tabellenplatz sieben, während Spelle-Venhaus als unangefochtener Spitzenreiter weiter Kurs Richtung Meisterschaft hält.