Spelle-Venhaus Damen als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet

Große Anerkennung für die Frauenmannschaft des SC Spelle-Venhaus: Auf der Generalversammlung des Vereins wurden die Spielerinnen als „Mannschaft des Jahres 2025“ geehrt. Ausschlaggebend waren die sportlichen Erfolge der vergangenen Saison.

Bei der alljährlichen Generalversammlung des SC Spelle-Venhaus wurden die Damen des Vereins zur Mannschaft des Jahres 2025 gewählt. In der Abstimmung setzten sie sich knapp gegen die A-Junioren durch, denen zuvor der Aufstieg in die Niedersachsenliga gelungen war.

Die Auszeichnung basiert auf den Leistungen der vergangenen Spielzeit. Die Mannschaft wurde Vizemeister und gewann zudem den Bezirkspokal. Auch in der laufenden Spielzeit knüpfen die Spellerinnen an diese Erfolge an: Im NFV-Pokal konnten bereits die ersten Spiele gewonnen werden, in der Meisterschaft steht das Team aktuell ungeschlagen auf Tabellenplatz eins.

Die Spielerinnen zeigten sich erfreut über die Ehrung und bedankten sich für die Anerkennung sowie die Unterstützung rund um die Mannschaft. Festgehalten wurde der Moment von Fotografin Katrin Wiegmann, die die strahlenden Siegerinnen fotografierte.

