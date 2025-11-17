Spelle-Venhaus bleibt weiterhin makellos

Der SC Spelle-Venhaus marschiert weiter durch die Frauen-Landesliga Weser-Ems: Beim 6:2 gegen den Osnabrücker SC glänzt vor allem Nina Wilmes mit vier Treffern. Beide Trainer ordnen die Partie jedoch sehr unterschiedlich ein.

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems unantastbar. Auch am 12. Spieltag ließ der Tabellenführer nichts anbrennen und gewann mit 6:2 (1:0) gegen den Osnabrücker SC. Die Weiß-Grünen stehen damit weiterhin ohne Punktverlust an der Tabellenspitze, während der OSC nach dem neunten Spieltag noch immer auf den ersten Zähler wartet.

Mit dem Wiederanpfiff erlebte Spelle allerdings eine kalte Dusche. „Wir starten gut, bevor wir uns nach zwei Minuten durch eine Unaufmerksamkeit den Ausgleichstreffer fangen“, erklärte Mehring. Doch die Reaktion ihrer Mannschaft gefiel ihr besonders: „Danach haben wir uns gegenseitig gepusht, wurden konsequenter.“

Spelles Trainerin Rahel Mehring zeigte sich nach dem klaren Erfolg zufrieden – vor allem, weil das Ergebnis aus ihrer Sicht den Spielverlauf widerspiegelt. „Das Ergebnis – auch in der Höhe – geht vollkommen in Ordnung. Wir haben über 90 Minuten das Spiel bestimmt“, sagte sie. In der Anfangsphase sei es jedoch „nicht an der Chancenverwertung, sondern eher an Ungenauigkeiten im letzten Drittel“ gescheitert. Erst nach etwas mehr als einer halben Stunde gelang dem SCSV nach einer sehenswerten Kombination der verdiente Führungstreffer durch Nina Wilmes (37.).

Was folgte, war ein Offensivlauf der Gastgeberinnen. Viermal traf die überragende Nina Wilmes (37./56./60./67.), dazu erzielten Julia Pelle (78.) und Hanna Tenkleve (89.) weitere Treffer. „Wir haben es geschafft, uns durch insgesamt vier Treffer von Nina Wilmes und zwei weitere von Hanna Tenkleve und Julia Pelle für unsere spielerische Überlegenheit zu belohnen“, bilanzierte Mehring. Ihr Fazit: „Es war nicht unser schönstes Spiel, aber wir sind absolut zufrieden mit dem Ergebnis und den drei Punkten.“

Auf der Gegenseite sah OSC-Trainer Philipp Mennemann eine Partie, deren Ergebnis aus seiner Sicht deutlich zu hoch ausfiel. „Auf jeden Fall in der Höhe absolut nicht gerechtfertigt“, sagte er. Zwar räumte er ein, dass „Spelle vielleicht einen Funken besser war, weil sie mehr vom Spiel hatten“, hob jedoch zugleich die kämpferische Leistung seines Teams hervor: „Meine Mannschaft hat extrem gut und extrem leidenschaftlich verteidigt.“

Besonders die erste Halbzeit stimmte Mennemann positiv: „Wir haben nur einen mini kleinen Fehler gemacht, der dann zum 1:0 geführt hat.“ Nach der Pause gelang den Osnabrückerinnen der schnelle Ausgleich durch Vanessa Beste (47.), kurz darauf fiel ein zweites Tor – wurde jedoch wegen Abseits aberkannt. „Meines Erachtens nach war das kein Abseits. Aber gut, ohne Linienrichter ist das schwer zu sehen.“

Trotz der deutlichen Niederlage sprach der OSC-Coach von einem „richtig guten Auftritt“ seiner Mannschaft, die „von 1 bis 16 extrem gefightet“ habe. Für die kommenden Wochen zeigte er sich optimistisch: „Wenn wir die Leidenschaft beibehalten, bin ich mir sicher, dass wir vor Weihnachten noch positive Erlebnisse sammeln werden – und vor allem auch Punkte.“

Für Spelle-Venhaus geht der perfekte Lauf weiter, für den OSC bleibt die Hoffnung auf den ersten Punktgewinn. Der 12. Spieltag der Frauen-Landesliga Weser-Ems bestätigte erneut, wie weit die beiden Teams derzeit voneinander entfernt sind.