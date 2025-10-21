Spelle-Venhaus bleibt makellos – verdienter Sieg gegen Hage

– Foto: René Diebel

Der SC Spelle-Venhaus hat in der Frauen-Landesliga Weser-Ems seine makellose Bilanz weiter ausgebaut. Gegen den SV Hage gewann die Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring souverän mit 2:0 und bleibt damit auch nach dem achten Spieltag ohne Punktverlust.



Sa., 18.10.2025, 16:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. SV Hage SV Hage 2 0 Abpfiff

„Wir waren das spielbestimmende Team und gewinnen am Ende verdient – auch wenn wir insbesondere in Halbzeit zwei viele Chancen ungenutzt ließen“, sagte Mehring nach dem Spiel. Ihre Einschätzung traf den Spielverlauf genau: Spelle dominierte von Beginn an, bestimmte das Tempo und erspielte sich zahlreiche Möglichkeiten. Bereits nach 14 Minuten brachte Lisa-Marie Egbers den Favoriten mit einem präzisen Abschluss in Führung. Trotz weiterer guter Gelegenheiten blieb es bis zur Pause beim knappen 1:0. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Spelle den Druck, ließ aber immer wieder beste Chancen liegen. Erst in der 74. Minute sorgte Luisa Pelle mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung.