– Foto: Robert Gertzen

Spelle-Venhaus bleibt makellos – Krusenbusch kassiert Lehrstunde Der SC Spelle-Venhaus setzt sich in der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit 5:1 gegen den Krusenbuscher SV durch – Co-Trainer Gertzen sieht dennoch wertvolle Erkenntnisse für sein Team.

Während Spelle seine Siegesserie fortsetzt, zeigte der Aufsteiger aus Bremen Licht und Schatten. Krusenbuschs Co-Trainer Robert Gertzen haderte mit Abstimmungsproblemen in der Defensive, sah aber auch Fortschritte und Chancen für die kommenden Spiele.

Der SC Spelle-Venhaus bleibt in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ungeschlagen. Am Sonntag setzte sich das Team mit 5:1 gegen den Krusenbuscher SV durch und festigte damit Platz drei in der Tabelle. Für den Aufsteiger aus Bremen war es eine Partie mit Höhen und Tiefen.



So., 07.09.2025, 12:00 Uhr SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Krusenbuscher SV Krusenb. SV 5 1 Abpfiff

„Das Ergebnis geht in meinen Augen um ein Tor zu hoch aus, vielleicht auch zwei Tore zu hoch, weil die erste Halbzeit Spelle klar besser war als wir – das muss man so anerkennen“, erklärte Krusenbuschs Co-Trainer Robert Gertzen nach dem Schlusspfiff. Sein Team habe gegen den druckvollen und temporeichen Gegner das erwartete Spiel erlebt: „Wir selber konnten unser Spiel leider nicht so gut aufziehen, wie wir es wollten. Vor allem defensiv haben wir einige Abstimmungsprobleme gezeigt, die Spelle relativ eiskalt bestraft hat.“ Spelle ging in der 25. Minute in Führung und baute den Vorsprung wenig später aus. Nach Wiederanpfiff erhöhte der Favorit zunächst auf 3:0 und 4:0, ehe Krusenbusch zurückschlug: „Wir haben uns im zweiten Durchgang gesteigert, hatten eigene Chancen und vergeben drei gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer“, berichtete Gertzen. Den Ehrentreffer markierte schließlich Mia Mailin Carpenedo in der 66. Minute nach einem langen Steckpass. „Sie hat sich sehr gut durchgesetzt, energisch zum Tor gezogen und die Torhüterin mit einem Heber überspielt“, lobte der Co-Trainer.