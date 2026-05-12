Spelle-Venhaus bleibt das Maß der Dinge

– Foto: René Diebel

Der Tabellenführer aus Spelle-Venhaus hat seine dominante Saison mit einem klaren Auswärtssieg fortgesetzt. Gegen die SG Schwefingen/Union Meppen war die Mannschaft über weite Strecken spielbestimmend und ließ defensiv kaum etwas zu.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine Spitzenposition in der Frauen-Landesliga Weser-Ems eindrucksvoll untermauert. Beim 4:0-Auswärtssieg gegen die SG Schwefingen/Union Meppen zeigte der Tabellenführer von Beginn an eine dominante Vorstellung und feierte bereits den 17. Sieg im 18. Saisonspiel.

Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle über die Partie und erspielten sich zahlreiche Torchancen. Trainerin Rahel Mehring zeigte sich entsprechend zufrieden: „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Von Beginn an waren wir das spielbestimmende Team und kamen zu einigen aussichtsreichen Torchancen.“

Der Aufwand wurde bereits vor der Pause belohnt. Franziska Nurmann brachte Spelle-Venhaus in der 17. Minute in Führung, ehe Sarah Wilke (27.) und Johanna Felix (32.) noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0 erhöhten. „Folgerichtig gehen wir mit einem 3:0 in die Pause“, sagte Mehring.

Auch Johannes Meiners von der SG Schwefingen erkannte die Überlegenheit des Gegners an. „Verdienter Sieg für Spelle. Von Anfang an war die spielerisch gut aufgelegte Mannschaft aus Spelle spielbestimmend und führte somit zur Halbzeit verdient mit 3:0“, erklärte er nach der Begegnung.

Nach dem Seitenwechsel versuchten die Gastgeberinnen noch einmal, mehr Zugriff auf die Partie zu bekommen. „In der zweiten Halbzeit haben wir nochmal alles in die Waagschale geworfen, kamen aber auch nicht zu zwingenden Chancen“, sagte Meiners. Stattdessen blieb Spelle-Venhaus defensiv stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. „Auch in der zweiten Halbzeit ließen wir hinten nichts zu und konnten uns vorne zumindest noch einmal belohnen“, sagte Mehring.

Für den Schlusspunkt sorgte Amelie Wiegmann in der 80. Minute mit dem Treffer zum 4:0-Endstand. Meiners zog anschließend ein klares Fazit: „Somit geht der 4:0-Sieg für Spelle absolut in Ordnung.“

Mit nun 52 Punkten bleibt der SC Spelle-Venhaus souverän Tabellenführer der Frauen-Landesliga Weser-Ems und steuert weiter auf eine außergewöhnliche Saison ohne Niederlage zu.