Spelle-Venhaus behauptet sich im Offensivspektakel

– Foto: Marcel Eichholz

Der SC Spelle-Venhaus hat sich in einer torreichen Partie beim SV Ems Jemgum mit 4:3 durchgesetzt. Nach einer dominanten ersten Halbzeit geriet der bereits feststehende Meister nach der Pause noch einmal unter Druck, brachte den Vorsprung jedoch über die Zeit.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine starke Saison in der Frauen-Landesliga Weser-Ems mit einem weiteren Erfolg fortgesetzt. Beim SV Ems Jemgum gewann die Mannschaft von Trainerin Rahel Mehring mit 4:3 und sicherte sich damit den 20. Saisonsieg.

Die Gäste erwischten einen optimalen Start und gingen bereits in der 7. Minute durch Leonie Frecken in Führung. Spelle-Venhaus dominierte die Anfangsphase klar und erhöhte durch Nina Wilmes (21.) sowie Sarah Wilke (30.) schnell auf 3:0. „Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt – gehen verdientermaßen 3:0 in Führung“, sagte Trainerin Rahel Mehring nach der Partie.

Doch Jemgum zeigte sich keineswegs geschlagen. Innerhalb von nur einer Minute verkürzten Annika Reck (32.) und Neele Geyken (33.) auf 2:3 und brachten die Gastgeberinnen zurück ins Spiel. Mehring bemängelte in dieser Phase die fehlende Konsequenz ihrer Mannschaft: „Anschließend sind wir leider nicht konsequent in den Zweikämpfen und kassieren zwei Gegentore.“

Noch vor der Pause stellte Sarah Wilke mit ihrem zweiten Treffer des Tages den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her (41.). Das 4:2 erwies sich im weiteren Spielverlauf als entscheidend. Nach dem Seitenwechsel kam Jemgum erneut druckvoll aus der Kabine und verkürzte durch Annika Hüncke in der 56. Minute auf 3:4.

„Jemgum kommt dann stark aus der Kabine und setzt uns mit dem 4:3 unter Druck“, erklärte Mehring. Ihre Mannschaft habe in der zweiten Hälfte deutlich schwächer agiert, verteidigte den knappen Vorsprung aber mit großem Einsatz bis zum Abpfiff. „Trotzdem schaffen wir es, das Ergebnis zu halten und die drei Punkte mit nach Spelle zu nehmen“, sagte die Trainerin.

Mit nun 61 Punkten bleibt der SC Spelle-Venhaus auch im vorletzten Saisonspiel ungeschlagen und unterstreicht einmal mehr seine dominante Spielzeit.