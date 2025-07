Spelle unterliegt auch im letzten Test – 0:2 gegen Mesum

Der SC Spelle-Venhaus hat auch sein viertes Testspiel der Sommervorbereitung verloren. Gegen den Westfalenligisten SV Mesum unterlag die Mannschaft von Trainer Henry Hupe am Dienstagabend im heimischen Getränke Hoffmann Stadion mit 0:2 (0:2). Beide Gegentore fielen bereits in den ersten zehn Minuten – jeweils nach individuellen Fehlern in der Defensive.