Spelle und Rehden: Nur das Ergebnis störte beide Trainer

Die Trainer waren sich einig: Sie hatten beim 2:2 zwischen dem SC Spelle-Venhaus und dem BSV Rehden ein top Oberliga-Spiel gesehen. „Es war extrem intensiv. Beide Mannschaften haben alles gegeben, Visier nach oben und Vollgas. Ich glaube, jeder Fan kam auf seine Kosten“, sagte Gäste-Coach Kristian Arambasic. Ganz zufrieden war er wie sein Kollege Henry Hupe nicht. Denn beide verpassten den erhofften Dreier.

Aber unter dem Strich passte das Ergebnis in einer Partie, die Hochspannung lieferte mit vielen Chancen, höchstem körperlichen Einsatz, drei Elfmetern, zwei Gelbroten Karten. Beim Flutlicht-Freitag vor 446 Zuschauern konnte das Duell ständig zur einen oder anderen Seite kippen. Der Gastgeber erwischte mit dem frühen 1:0 durch Elias Strotmann (2.) den besseren Auftakt. Aber der BSV fand nur wenige Minuten nach diesem „katastrophalen Start“ direkt zurück ins Spiel. Rehden störte früh im Spielaufbau, der SCSV verzeichnete einige Ballverluste. „Das haben wir sehr gut gemacht“, betonte Arambasic.

Dann habe der SCSV clever reagiert, lang nach vorn gespielt und auf die zweiten Bälle spekuliert. Das Spiel war komplett offen. Nach einem Handspiel vom starken Felix Golkowski glich Rehden per Elfmeter aus (37.) und verfügte über weitere Möglichkeiten. Nach der Pause, bekannte Arambasic, habe Spelle nach und nach mehr das Spiel in Griff bekommen. „Wir standen deutlich tiefer, konnten nicht mehr so gut pressen.“ Doch der Gastgeber verpasste die erneute Führung, als Strotmann einen Strafstoß wenige Minuten nach dem Seitenwechsel nicht nutzte. „Da hätten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen können. Trotzdem machen wir weiter“, meinte Hupe.