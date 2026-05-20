Spelle und Concordia jubeln, FSG schluckt sechs Tore

Schon nach 16 Minuten stand es 3:0 und irgendwo zwischen Seitenlinie und Sporttasche dürfte sich die SG Schwefingen gefragt haben, ob man versehentlich in den falschen Bus gestiegen ist. BW Lohne spielte Fußball wie auf Fast Forward, Jasmin Lenkering gleich mit Dreierpack. Und Liveticker-Mann Simon Jansen? Der hatte kaum Zeit zum Durchatmen.

Lohne legt los wie die Feuerwehr Vier Minuten waren gespielt, da traf Jasmin Lenkering bereits zum 1:0. Sieben Minuten später erhöhte Jilan Artiklar auf 2:0, vorbereitet natürlich von Lenkering, die offenbar beschlossen hatte, an diesem Nachmittag überall gleichzeitig zu sein. Als sie in der 16. Minute auch noch das 3:0 nachlegte, war die Partie früh in Richtung Heimsieg gekippt.

Die SG Schwefingen meldete sich immerhin kurz zurück. Charlotte Dopp verkürzte nach Vorlage von Theresa Meiners auf 3:1 und brachte für einen Moment etwas Hoffnung zurück ins Spiel. Doch BW Lohne hatte an diesem Tag wenig Interesse an Spannung. Noch vor der Pause stellte Leni Tegenkamp auf 4:1.

– Foto: FSG Union Meppen /Schwefingen

Ribinski sticht, Lenkering macht den Deckel drauf Nach dem Seitenwechsel blieb Lohne am Drücker. Lara Viktoria Ribinski sorgte erst mit einer Großchance für Gefahr und traf wenig später selbst zum 5:1. Die Vorlage kam erneut von Jasmin Lenkering, die damit nicht nur dreifache Torschützin, sondern auch zweifache Vorlagengeberin war. Den Schlusspunkt setzte natürlich wieder Lenkering. In der 80. Minute schnürte sie ihren Viererpack zum 6:1-Endstand und brachte die Erfolgsserie von BW Lohne endgültig auf Betriebstemperatur. Durch den Liveticker führte Simon Jansen, der bei diesem Torreigen vermutlich öfter auf „Tor aktualisieren“ klicken musste als ihm lieb war.

Der SC Spelle-Venhaus hat seine Pflichtaufgabe beim Tabellenletzten SV Hage souverän erledigt. An der Nordseeküste stellte der SC schon früh die Weichen auf Auswärtssieg und gewann am Ende ungefährdet mit 3:0. Matchwinnerin war einmal mehr Nina Wilmes. Bereits in der 3. Minute brachte sie ihre Farben in Führung. Nach einem Foul an Anna Mersch legte Wilmes per Elfmeter das 2:0 nach, ehe sie schon in der 14. Minute ihren dritten Treffer schnürte und damit den zweiten Hattrick innerhalb weniger Tage perfekt machte. Danach verwaltete Spelle-Venhaus die Partie souverän, kontrollierte Ball und Gegnerinnen, ohne sich noch viele klare Torchancen herauszuspielen. Mit drei Punkten im Gepäck ging es entspannt zurück ins Emsland. Die nächste Aufgabe wartet bereits am Freitagabend auswärts in Krusenbusch.

Zwei Gegentore, vier Antworten: Concordia dreht Spiel beim OSC Der SV Concordia Emsbüren bleibt in der Landesliga Weser-Ems weiter kaum zu stoppen. Beim bereits abgestiegenen Osnabrücker SC drehten die Concordia-Frauen am Sonntagmittag einen 0:2-Rückstand und feierten mit dem 4:2 den 15. Ligaauftritt in Serie ohne Niederlage. Trotz des Erfolgs bleibt Emsbüren mit vier Punkten Rückstand Tabellenzweiter. OSC kontert eiskalt, Lammers hält Concordia im Spiel

Wie schon häufiger tat sich Concordia auf dem Kunstrasenplatz in Osnabrück zunächst schwer. Gerade als die Gäste offensiv besser in die Partie fanden, schlug der OSC per Konter zu. Anna Kollhoff brachte die Gastgeberinnen in der 18. Minute in Führung und legte in der 38. Minute nach nahezu identischem Muster sogar das 2:0 nach. Doch noch vor der Pause meldete sich Emsbüren zurück. Anna Lammers traf in der 40. Minute mit einem sehenswerten Abschluss aus 14 Metern in den linken Winkel zum wichtigen 2:1-Anschluss. Tiebel macht den Deckel drauf