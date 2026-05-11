Spelle überzeugt gegen Hildesheim

Nach mehreren guten Ansätzen sorgte Tjark Höpfner in der 33. Minute für die verdiente Führung. Der Offensivspieler vollendete einen sauber vorgetragenen Angriff zum 1:0 und brachte den Tabellensechsten damit auf Kurs.

Schon früh zeichnete sich ab, dass die Gastgeber das Spiel kontrollieren würden. Spelle präsentierte sich im heimischen Getränke Hoffmann Stadion spielerisch überlegen, kombinierte zielstrebig und setzte Hildesheim immer wieder unter Druck.

Auch nach der Pause blieb Spelle die aktivere Mannschaft. Marvin Kehl erhöhte in der 69. Minute auf 2:0, ehe Steffen Wranik kurz vor Schluss den Endstand herstellte. Alle drei Treffer entstanden aus gut ausgespielten Angriffen.

Trainer Henry Hupe zeigte sich entsprechend zufrieden: „Ein sehr gutes Ergebnis und ein sehr gutes Spiel.“ Besonders die offensive Spielweise gefiel dem Coach. „Die Tore waren super rausgespielt. Wir hätten noch mehr machen können. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau“, sagte Hupe nach dem Schlusspfiff.

Für den VfV Borussia 06 Hildesheim bedeutete die Niederlage einen Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. Mit 49 Punkten bleibt die Mannschaft zwar auf Tabellenplatz vier, konnte den Abstand auf die Konkurrenz aber nicht verkürzen.

Spelle dagegen festigte mit nun 45 Punkten Rang sechs und bestätigte die stabile Heimbilanz. Es war bereits der siebte Heimsieg der Saison, zudem blieb der SCSV zum fünften Mal ohne Gegentor.

Emotionaler Abschied vor den eigenen Fans

Neben dem sportlichen Erfolg stand auch der emotionale Rahmen im Mittelpunkt. Vor 344 Zuschauern wurden mehrere Spieler verabschiedet, die den Verein im Sommer verlassen werden.

Besonders Jan-Hubert Elpermann erhielt bei seiner Auswechslung großen Beifall. Der langjährige Leistungsträger absolvierte über 200 Pflichtspiele für den SCSV. Auch Jip Kemna wurde von den Anhängern entsprechend gewürdigt.

Nach dem Abpfiff zog Hupe ein positives Gesamtfazit des Nachmittags: „Wir haben einen guten Nachmittag gehabt, jetzt machen wir einen guten Abend daraus.“ Während die Mannschaft mit den Fans den gelungenen Heimabschluss feierte, richtet sich der Blick bereits auf das letzte Saisonspiel beim Heeslinger SC.